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Eğitim

Atatürk Üniversitesi AÖF Taban Puanları

Atatürk Üniversitesi AÖF Taban Puanları haberin detayında yer alıyor. Milyonlarca öğrenci açıköğretim fakültesini tercih ediyor. Özellikle 4 yıllık üniversitelerin olması büyük bir avantaj olarak görülüyor. Peki ama Açıköğretim Fakültelerinin taban puanları kaç ve nereden sorgulanır? Atatürk Üniversitesi 2 yıllık ve 4 yıllık taban puanları...

Yeniakit Publisher
2020-08-06 16:40:00 -
Atatürk Üniversitesi AÖF Taban Puanları

Üniversite yerleştirmeleri sonrasında Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bölümleri için oluşan taban puanları Atatürk Üniversitesi resmi internet sitesinde yayınlandı. 2 yıllık bölümlere TYT ve 4 yıllık bölümlere SAYISAL ,Eşit Ağırlık, SÖZEL puanları olan herkes başvurabilir.

2 Yıllık Açıköğretim Fakültesine Başvurabilmek için en az 150 PUAN (TYT)4 Yıllık Açıköğretim Fakültesine Başvurabilmek için en az 180 PUAN (AYT) puan gereklidir.

Detaylı bilgi için TIKLAYINIZ...

Anadolu üniversitesi açık öğretim (aöf) bölümleri
Anadolu üniversitesi açık öğretim (aöf) bölümleri

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Anadolu üniversitesi açık öğretim (aöf) bölümleri

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Anadolu Üniversitesi AÖF Taban Puanları
Anadolu Üniversitesi AÖF Taban Puanları

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Anadolu Üniversitesi AÖF Taban Puanları

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