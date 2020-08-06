Atatürk Üniversitesi AÖF Taban Puanları
Atatürk Üniversitesi AÖF Taban Puanları haberin detayında yer alıyor. Milyonlarca öğrenci açıköğretim fakültesini tercih ediyor. Özellikle 4 yıllık üniversitelerin olması büyük bir avantaj olarak görülüyor. Peki ama Açıköğretim Fakültelerinin taban puanları kaç ve nereden sorgulanır? Atatürk Üniversitesi 2 yıllık ve 4 yıllık taban puanları...
Üniversite yerleştirmeleri sonrasında Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bölümleri için oluşan taban puanları Atatürk Üniversitesi resmi internet sitesinde yayınlandı. 2 yıllık bölümlere TYT ve 4 yıllık bölümlere SAYISAL ,Eşit Ağırlık, SÖZEL puanları olan herkes başvurabilir.
2 Yıllık Açıköğretim Fakültesine Başvurabilmek için en az 150 PUAN (TYT), 4 Yıllık Açıköğretim Fakültesine Başvurabilmek için en az 180 PUAN (AYT) puan gereklidir.
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