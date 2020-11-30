Atatürk Üniversite ATA AÖF vize sonuçları ne zaman açıklanacak?

Atatürk Üniversitesi uzaktan eğitim vize sınavları 30 Kasım-11 Aralık 2020 tarihleri arasında, her gün 08.00 ile 20.30 saatleri arasında erişimine açık olacaktır. Sınav sistemimize https://esinav.ataaof.edu.tr/ adresini kullanarak doğrudan erişebilirsiniz. Sınavda tarayıcı kaynaklı bir sorun yaşamamanız için Mozilla Firefox ve Google Chrome tarayıcılarından birini kullanmanız önerilir. ATA AÖF vize sınavına giren adaylar 20 sorudan oluşan her bir ders içini 30 saat süre içerisinde ilgili testi çözmesi gerekecektir.

ATA AÖF vize sınavları nasıl yapılacak?

Oturum süresi (30 dakika) içerisinde herhangi bir problem ile karşılaşmanız durumunda (elektrik/internet kesintisi, tarayıcının kapanması vb. ), oturum süresi bitmeden aynı sınavın oturumuna tekrar girerek kalan sürenizi kullanabilirsiniz. Ancak 30 dakikadan sonra veya “SINAVI BİTİR” butonuna tıkladığınızda sınavınız tamamlanmış olur ve sınava tekrar giremezsiniz.

Sınav ortamında yalnız bulunmak ve soruları herhangi bir bilgi kaynağı olmadan ya da kimseden destek almadan cevaplamakla yükümlüsünüz. Sınav sorularının herhangi bir şekilde kopyalanması ve paylaşılması suç teşkil ettiğinden, cezai sorumluluğu bulunmaktadır. Etik ihlalde bulunduğu tespit edilen öğrencilerin sınavları geçersiz sayılacaktır.

Online vize sınavı notunun başarı notuna katkısı %30 oranında olacaktır. Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde 4 (dört) yanlış cevap 1 (bir) doğru cevabı geçersiz kılacaktır. Sınav dönemi boyunca deneme sınavlarına erişim olmayacaktır.

ATA AÖF vize sonuçları ne zaman açıklanacak?

Online olarak ATA AÖF vize sınavları tamamlandıktan sonra ATA AÖF vize sonuçları üniversitenin internet sitesi üzerinden erişime açılacaktır.

ATA AÖF sınav takvimi

Yarıyıl Sonu (Final) Sınavı 2-3 Ocak 2021 tarihlerinde, Bütünleme Sınavı 6-7 Şubat 2021 tarihlerinde yapılacak. Bahar Yarıyılı Takviminde Ders Kayıtları (Materyal Ücreti Ödeme) 8-15 Şubat 2021 tarihleri arasındadır. Mazeretli Ders Kayıtları 16-22 Şubat 2021 tarihleri arasındadır. Dersler 15 Şubat-21 Mayıs 2021 tarihleri arasındadır. Ara (Vize) Sınavı 3-4 Nisan 2021 tarihlerinde, Yarıyıl Sonu (Final) Sınavı 22-23 Mayıs 2021 tarihlerinde, Bütünleme Sınavı 26-27 Haziran 2021 tarihlerinde, Mezuniyet Üç Ders Sınavı 25 Temmuz 2021 tarihinde yapılacak.