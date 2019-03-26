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"Atatürk olsa ana muhalefettekileri yaşatmaz"

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, CHP'ye sert sözlerle yüklendi. Aksakal, "Ana muhalefetteki arkadaşlar 'Atatürk'ün kurduğu parti.' diyorlar ya Atatürk kalksa, gelse bunlardan bir tanesini yaşatmaz orada." dedi.

26 Mart 2019 Salı 14:48
"Atatürk olsa ana muhalefettekileri yaşatmaz"

SP Genel Başkanı Önder Aksakal, partisince Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, DSP'nin rahmetli Bülent Ecevit tarafından 33 yıl önce kurulduğunu söyledi.

"Bazılarına rahatsızlık verdiğimiz belli. 'Nereden çıktı bunlar.' diyorlar. Biz halkın içinden çıktık, 33 yıldır buradayız. 27 senedir bu memlekette hükumetlerin bir kenarında dahi olamayanlar DSP'ye laf söyleyemezler." ifadelerini kullanan Aksakal, şöyle konuştu:

"DSP seçimlere katılır. Seçimler bittikten sonra artık herkesin partisidir. Biz de ayrımcılık olmaz. Bu topraklar üzerinde yaşayan herkes bu vatanın her ferdi bizim başımızın üstündedir. Hizmetin en değerlisine layıktır. 31 Mart akşamında sandıkları patlatacaksınız. Çermik semalarında ak güvercinler havalanacak işte o zaman 2023'ün hesabını 1 Nisan'dan itibaren görmeye başlayacağız."

"Atatürk bunları yaşatmaz"

DSP'nin Türkiye'nin yeni ana muhalefet partisi konumuna geçeceğini söyleyen Aksakal, "Bu ana muhalefetteki arkadaşlar 'Atatürk'ün kurduğu parti.' diyorlar ya Atatürk kalksa, gelse bunlardan bir tanesini yaşatmaz orada. Bizler cumhuriyetin çocuklarıyız, cumhuriyetin değerlerini biliyoruz. Kardeşçe yaşamanın temelinin de cumhuriyetimizin değerleri olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu rejim, demokrasi, kardeşlik ortamı, bağımsız Türkiye ideali hepimizin idealidir. Bunu koruyup, kollamak zorundayız." değerlendirmesinde bulundu.

Mitingde, DSP Çermik Belediye Başkan adayı Nurettin Akdağ'da bir konuşma yaptı.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 14:48
  1. Diyarbakır
  2. Önder Aksakal

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  • uyan tcuyan tc1 sa önce
    zaten orta doğudaki olayların baş çıbanı ısrael vede yahudistan abd yi yöneten yahudilerdir. gerek daeş -pkk -pyd-dhkpc - fatöş vesaire terör örgütleri bunların besleyip tc nin vede orta doğunun başına bela ettikleri piçleridir. kahrolsun pislik yahudiler ısrael vede sömürge piçi abd. tc içindeki hıristiyan bilhassa yahudileri çok sıkı denetleyin. chpkk parti değil tc nin içine yahudiler tarafından yerleştirilmiş yahudilerin truva atıdır.chpkk hıristiyanların kurduğu bilhassa yönetiminde yahudilerin türk isimleri altında yönettikleri partidir.Atatürkçülük maskeleridir.
  • Kemalist Düşmanı AkpartiliKemalist Düşmanı Akpartili1 sa önce
    Kemalist adam doğru söylüyor! M.Kemal hayattayken, memlekette ne bir tane ana muhalefet partisi vardı, ne başka muhalefet partisi! Yaşasaydı yine olmayacaktı!! DSP diye bir parti de olmayacaktı!! Olsaydı sen de olmazdın yani!

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