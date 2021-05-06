  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Malatya'da FETÖ'ye darbe
Marmara Denizi'ndeki tehlike uydudan görüntülendi
Ermeniler'den Türkiye'ye çirkin iftira
Avrupa ülkesinden korona hamlesi! Aşı olana 250 TL verilecek
Ekonomi Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu sözleşmeli personel alacak
Ekonomi

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu sözleşmeli personel alacak

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesinde yer alan Atatürk Kültür Merkezi, Türk Dil Kurumu ile Türk Tarih Kurumunda istihdam edilmek üzere, ilanla duyurduğu pozisyonlar için toplam 15 sözleşmeli personel alacak.

Yeniakit Publisher
2021-05-06 13:37:00 -
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu sözleşmeli personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre adaylar sadece bir pozisyon için başvuru yapabilecek. Birden fazla pozisyona başvuran adayın başvuruları geçersiz sayılacak.

Başvurular, sadece Kurumun basvuru.ayk.gov.tr internet adresi üzerinden alınacak. Postayla veya elden yapılan başvurular, eksik belgesi olan başvurular ve başvuru tarihinden sonra yapılan başvurular geçersiz sayılacak.

Başvuruda, formun eksiksiz doldurulması ve “Başvuruda İstenen Belgelerin” eksiksiz sisteme yüklenmesi gerekmekte.

Başvurular 17-21 Mayıs 2021 tarihleri arasında alınacak olup son başvuru tarihi 21 Mayıs 2021 saat: 18:00’dır.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Çavuşoğlu belgeyi masaya koydu! Herkes buz kesti... İşte olayın perde arkası
Gündem

Çavuşoğlu belgeyi masaya koydu! Herkes buz kesti... İşte olayın perde arkası

Gazeteci yazar Fatih Çekirge, Rum lider Anastasiadis'ın Türkiye'ye söylediği skandal sözlerin perde arkasını kaleme aldı.

Hem dalga geçti hem mağdur edebiyatı yaptı: Bülent Aydemir'e MHP'lilerden tepki yağdı!
Siyaset

Hem dalga geçti hem mağdur edebiyatı yaptı: Bülent Aydemir'e MHP'lilerden tepki yağdı!

Habertürk Tv ekranında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yeni anayasa teklifi ile dalga geçildiği anlara tepki yağdı.
Bilim insanlarından uyku uyarısı
Sağlık

Bilim insanlarından uyku uyarısı

Uyku ile ilgili bir grup bilim insanı tarafından yapılan araştırma, 6 ila 7 saat gece uykusunun kalp sağlığını koruduğu ancak daha fazla uyu..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay