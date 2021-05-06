Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu sözleşmeli personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre adaylar sadece bir pozisyon için başvuru yapabilecek. Birden fazla pozisyona başvuran adayın başvuruları geçersiz sayılacak.

Başvurular, sadece Kurumun basvuru.ayk.gov.tr internet adresi üzerinden alınacak. Postayla veya elden yapılan başvurular, eksik belgesi olan başvurular ve başvuru tarihinden sonra yapılan başvurular geçersiz sayılacak.

Başvuruda, formun eksiksiz doldurulması ve “Başvuruda İstenen Belgelerin” eksiksiz sisteme yüklenmesi gerekmekte.

Başvurular 17-21 Mayıs 2021 tarihleri arasında alınacak olup son başvuru tarihi 21 Mayıs 2021 saat: 18:00’dır.

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