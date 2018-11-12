'Atatürk ilah değil' diyen Emine Şahin'in ilk ifadesi ortaya çıktı

Mustafa Kemal’in ölümünün 80’inci yıldönümünde Edirne’de Mustafa Kemal aleyhine sarf ettiği sözler nedeniyle gözaltına alınan üniversite öğrencisi Emine Şahin (21) çıkarıldığı mahkemece “Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret” suçlamasıyla tutuklandı.

Üniversite öğrencisi Emine Şahin, dün 10 Kasım Mustafa Kemal’i anma töreni sırasında “Atatürk ilah değildir, Allah’ın kanunları var. Atatürk Batı’nın kanunlarını getirdi. Putlara tapmayın” dediği iddia edildi.

Bu sözler üzerine genç kıza anında müdahale edilerek tören alanından uzaklaştırıldı.

Savcılıktan skandal karar

Kadın polisler tarafından üstü ve çantası aranan Emine Şahin, “Atatürk’e ve maneviyatına hakaret” suçlamalarıyla gözaltına alındı.

Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından Emine Şahin,Edirne Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Geceyi gözaltında geçiren Emine Şahin, tamamlanan işlemlerinin ardından Edirne Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan üniversite öğrencisi Emine Şahin, “Atatürk’e ve hatırasına alenen hakaret” suçlarından tutuklanarak, Edirne Kapalı Cezaevine konuldu.

Emine Şahin’in Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.

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Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaptı

Edirne'de 10 Kasım Atatürk'ü anma törenleri sırasında söylediği sözlerle Atatürk'e hakaret ettiği iddiasıyla tutuklanan üniversite öğrencisi Emine Şahin ile ilgili Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaptı.

Şüpheli Şahin'in tutuklandığı hatırlatılan açıklamada, "10 Kasım 2018 günü Edirne şehir merkezinde 10 Kasım Atatürk'ü Anma Töreni'nin yapılacağı alana gelerek 'Putlara tapıyorsunuz, puta saygı duyuyorsunuz'' dediği iddiasıyla soruşturma başlatılan şüpheli kişi tutuklanmıştır. Trakya Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü öğrencisi olan şüphelinin, saat 09.04'de başlayan Saygı Duruşu esnasında 'Burada neden bekliyorsunuz, burada ne oluyor' diyerek bağırmaya başladığı, kolluk görevlilerinin müdahalesi ile alandan uzaklaştırılmaya çalışıldığı sırada da 'Bu bir kıyamdır, Allah'ın kanunu bilmiyorsunuz, batılı inançları getirdi, yazılı kanunları kaldırttı, putlara tapıyorsunuz, puta saygı duyuyorsunuz' şeklinde ifadeler kullanarak Atatürk'ün Hatırasına Alenen Hakarette bulunduğu iddiasıyla soruşturma başlatılmış, sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince 11/11/2018 tarihinde tutuklanmıştır. Soruşturma halen devam etmektedir" denildi.

İlk ifadesi de ortaya çıktı

Edirne'de Mustafa Kemal'e hakaret ettiği iddiasıyla tutuklanan Emine Şahin'in mahkemede verdiği ifadesi de ortaya çıktı.

Söylediği bir kaç cümleden sonra polis ekiplerince yakalandığını anlatan Şahin, "Kaldığı yurttan çıkıp anma törenlerinin oraya geldim. O sırada saygı duruşu başlamıştı. Ben bu arada 'bu kıyamdır' şeklinde söylememe kalmadan polis memurları beni yakaladılar. Bu kıyamdan kastım namazdaki dik duruş halidir. 'Putlara tapıyorsunuz, puta saygı duyuyorsunuz' demedim. Polisler beni yakaladığında Allah'ın kanunu bilmiyor musunuz, Batılı inançları getirdi' dedim. Fakat bunu sadece polis memurlarına karşı söyledim" diyerek kendisini savundu