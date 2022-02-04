Atatürk heykelini yıkmaya çalışanlar kemalist kafalı çıktı! "Alkollüydük"

Samsun'da dün sabana karşı araçları ile Atatürk Anıtı'na gelen 2 kişi, anıta urgan bağlayıp yıkmaya teşebbüs etmiş ve yakalanma korkusuyla olay yerinden kaçmıştı.

Samsun polisi, önce aracın plakasını ardından da şahısları tespit etti. Akraba oldukları öğrenilen B.F. ve C.F., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan şüphelilerin, olay gecesi sabaha kadar birlikte içki içtiklerini, olayı yaparken de alkollü olduklarını söyledikleri öğrenildi.

Uyuşturucu başta olmak üzere çok sayıda suç kayıtları bulunan B.F. ve C.F.'nin anıta saldırısıyla ilgili yapılan araştırmada, olayın her hangi bir siyasi boyutunun olmadığı ortaya çıktı.

Polisteki sorgularının ardından B.F. ve C.F. bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

Seküler yaşamı savunarak sürekli alkol üzerinden siyasi propaganda yapan kemalistlerin, savundukları yaşam tarzı kendilerine de zarar veriyor. Özellikle sosyal medyada alkolü sürekli öven, fiyatların artmasını eleştirip alkol üzerinden siyasi propaganda yapan ve özgürlük olduklarını savundukları alkolllü içki tüketimini öve öve bitiremeyen kemalistlerin nasıl bir yaşam tarzını savundukları, Samsun'daki olay sonrası bir kez daha gündem oldu!.. Rakıyla çekilen fotoğraflarını sosyal medyada paylaşıp kemalizm mesajları veren ünlü ünsüz tüm Atatürkçülerin, kendilerinden olan insanlar tarafından hedef alınması, alkolün ve kemalizmin yan etkilerini gözler önüne serdi!..