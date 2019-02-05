Atatürk Havalimanı'nda extacy operasyonu! Tam 24 bin 800 tane

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, Atatürk Havalimanı’nda şüphelendikleri bir yolcunun bagajında yaklaşık 1 milyon lira değerinde 24 bin 800 adet extacy hap ele geçirdi.

İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü Norkotik Kısım Amirliği ekipleri, Amsterdam’dan İstanbul aktarmalı Afganistan’a giden bir yolcunun durumundan şüphelendi. Yolcuya ait 2 adet bagaj x-ray kontrolünden geçirildi. Her iki valizde şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine bagajlar ayrıca narkotik dedektör köpekler tarafından arandı. Köpeklerin bagajlara tepki vermesi üzerine şüpheli şahıs, Kabil’e gerçekleştireceği aktarma uçuşunu beklemiş olduğu arındırılmış alanda gözaltına alındı.

Şahsa ait 2 adet bagajda yapılan detaylı incelemede; dış ambalajları ile gıda takviyesi olduğu izlenimi verilen ağzı kapaklı plastik ilaç kutuları içerisinde net ağırlığı6 kilo 205 gram olan yaklaşık 24 bin 800 adet hap tespit edildi. Yapılan analizde ele geçirilen hapların extacy olduğu belirlendi.

Muhafaza altına alınan uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık olarak 1 milyon lira olduğu belirlendi. Afganistan uyruklu şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Valizde yapılan arama ise saniye saniye kameraya yansıdı.