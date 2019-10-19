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Atatürk Havalimanı'nda bırakılan uçaklar için süreç başladı

Atatürk Havalimanı apronunda bulunan uçuş ömrünü tamamlamış, hacizli ve hurda uçakların açık arttırma ile satışı için ilan çıkılacak.

19 Ekim 2019 Cumartesi 12:30
Atatürk Havalimanı'nda bırakılan uçaklar için süreç başladı

İstanbul Havalimanı'nın açılmasıyla birlikte geçen Nisan ayında kapılarını kapatan Atatürk Havalimanı apronunda bulunan uçuş ömrünü tamamlamış, hacizli ve hurda uçakların sahipleri tarafından alınması için tanınan 30 günlük süre ağustos sonu itibariyle doldu.

Aralarında, Türk Havacılık envanterine giren tek Antonov An-12 tipi hava aracının da yer aldığı 17 uçaktan sadece biri için başvuruda bulunuldu. Başvurunun ardından konma-konaklama ücretleri ile vergi borçları ödendikten sonra söz konusu uçak sahiplerine teslim edildi.

Süreç başladı

Geride kalan 16 uçak için ise ihale süreci başladı. Hurdaya ayrılan hava araçları için yapılacak değer tespit çalışmalarının ardından uçakların açık arttırma ile satışı için ilan çıkılacak.

İhale ile satılacak hava araçlarının üzerinde bulunan ipotek, haciz ve mevcut takyidatlar ise bu bedel üzerinden devam edecek. Alacakların tasfiyesinden sonra kalan miktar satıştan itibaren 5 yıl içinde hak sahiplerinin müracaatları halinde ilgililerine iade edilecek. 5 yıl içinde herhangi bir müracaatın olmaması halinde söz konusu bedel Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün kasasına girecek.

30 gün süre tanınmıştı

Öte yandan, Atatürk Havalimanı'nda bırakılan yabancı ülke siciline kayıtlı hava araçları için ise kayıtlı olduğu ülkenin sivil havacılık otoritesine gerekli bildirimler yapıldı.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, havaalanlarında altı aydan fazla süreyle bekleyen ve sahipleri tarafından alınmayan hava araçları için 24 Temmuz'da tebliğ yayınlanmış, bu tebliğ üzerinden uçakların sahiplerine konma-konaklama ücretleri ve vergi borçlarının ödenmesi ile hava aracının bulunduğu havaalanından kaldırılması için 30 gün süre tanımıştı.

 

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Haber Tarihi: 19 Ekim 2019 Cumartesi 12:30
  1. İstanbul Havalimanı
  2. Atatürk Havalimanı
  3. Türk Havacılık
  4. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü

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