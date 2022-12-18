“Atatürk benim ilahım, ona tapıyorum” diyen Mine Kırıkkanat'tan yeni ahlaksızlık

“Atatürk benim ilahım, tapıyorum” diyerek hangi dinin müntesibi olduğunu ortaya koyan Cumhuriyet yazarı Mine G. Kırıkkanat, her zaman olduğu gibi, yine İslam'a ve Müslümanlara saldırdı. Hayal dünyasındaki olayları gerçekmiş gibi lanse eden Kırıkkanat, bütün Müslümanları töhmet altında bıraktığı rezil yazısında, özetle şunları kaydetti:

"Taliban’dan İranlı mollalara, Pakistan’dan Türkiye’ye vb. yayılan İslam coğrafyasında, dincilik arttıkça cinsiyetçi şiddetin de arttığını görmemek; dolayısıyla cinsellikle dinsellik arasında doğrudan bir etkileşim kurmamak olanaksız...

Keza İslamiyetin aslında var olmayan, ama Türkiye’de devlet desteğiyle yaratılan ruhban takımının; yani Diyanet’inden tarikatına, cemaat ve tekkelerine ortaya çıkan kendinden menkul hocalar, şeyhler vb.’nin düzeysiz din yorumlarının çoğunu cinsiyet ayrımcılığı ve sekse yöneltmesi; din ile cinsellik arasındaki bu etkileşimin kanıtıdır.

ÖZGÜVENSİZ ERKEKLİĞE KÖRPE KURBAN GEREKİR

Kadını seks objesi olarak saklayıp özgürlüğünü sınırlayan bu zihniyet, erkeklere tanıdığı teolojik üstünlük pratikte karşılık bulamayınca aşağılık kompleksine dönüştüğü içindir ki onlara çocuklarla evlenmeyi öğütlüyor!

Çünkü özgüvensiz erkekliğe gözü açılmamış, yetersizliği anlamayacak ve tartışmayacak seks objeleri gerekiyor.

Bu objeler bazen bebek yaşında erkek ya da kız çocuk, bazen de dilsiz hayvan ya da cansız damacana olabiliyor.

Ve bu ruhsal bozukluk, hatta canavarca sapkınlık, Türkiye’de eli apış arasında gezen çakma ruhban tarafından cahil halka din diye, iman diye sunuluyor!"