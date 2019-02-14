Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları Ankara Kitap Fuarı’nda

İlgiyle beklenen 13. Ankara Kitap Fuarı, kapılarını kitapseverlere açmaya hazırlanıyor. ATO Congresium’da 15 Şubat Cuma günü başlayacak olan fuar, 24 Şubat Pazar gününe kadar devam edecek. Birçok yayınevinin katılacağı fuarda Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları da yer alacak.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün doğduğu ortamdan başlayarak Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş ve gelişim sürecinde yaşanan gelişmeleri beşeri ve sosyal bilimler bağlamında inceleyen, alanında uzman isimler ve dönemin tanıkları tarafından kaleme alınan eserler fuarda meraklılarını bekliyor olacak. Basımı 2018 yılında yapılan Türk Basın Tarihi (3 Cilt), Çanakkale Savaşı Bağlamında Avustralya’da Atatürk ve Türk Toplumu, Atatürk Devrimleri ve Diyanet İşleri Başkanlığı (1924-1938) gibi kitapların yanında Nutuk, Atatürk’ün Hayatı, Milli Mücadelede İstihbarat Faaliyetleri gibi çok satan eserler de fuarda yer alacak.

Kitapseverler, Atatürk Araştırma Merkezi’nin Yayınlarına fuar boyunca yüzde 50 indirimle sahip olacaklar.