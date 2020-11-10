‘Atatkürk’ skandalı sonrası yasakçı İlhan Taşçı kafayı kuma gömdü! Yeni Akit’e infaz, Sözcü’ye şefkat

yeniakit.com.tr

“Daha da saçması olamaz” dedikçe yeni bir saçmalıkla karşımıza gelen CHP zihniyeti, ikiyüzlü davranışlarına ara vermeden devam ediyor. Radyo Televizyon Üst Kurulu’na (RTÜK) CHP kontenjanından seçilen İlhan Taşçı, batıl bir ideolojiyi savunmanın getirdiği tezatlıklarını sürdürüyor. Daha önce Halk TV’nin, “601 sağlık çalışanı öldü” şeklindeki ifadesine ceza verilmesi için RTÜK’e yapılan şikayetlere, “Bu maddi hatadır” diyerek ceza verilmesine karşı çıkan, ancak Akit TV’de ‘r’ ve ‘t’ harflerinin yan yana olması nedeniyle sehven yazılan, “Anırkabir” ifadesi yüzünden kurumumuza ceza verilmesi için adeta tepinen İlhan Taşçı, bu kez Sözcü’deki “Atatkürk” ifadesini görmezden geldi.

“Atatkürk fotoğraflı paylaşım”

Sözcü’nün internet sitesinde, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın sosyal medya hesabından yayınladığı Mustafa Kemal hakkındaki mesaj eleştirel bir üslupla haberleştirildi. Sözcü, haberde büyük bir hata yaparak Mustafa Kemal’in soyadını yanlış yazdı. Haberde, “İki saat sonra Atatkürk fotoğraflı paylaşım” ifadesine yer verildi.

İlhan Taşçı süt dökmüş kediye döndü

Akit TV’de yapılan, “Anırkabir” ifadesi nedeniyle sosyal medyayı ayağa kaldıran, RTÜK’ün kurumumuza ceza vermesi için her türlü girişimi yapan İlhan Taşçı’nın aslında Mustafa Kemal ile ilgili en ufak bir hassasiyetinin olmadığı bir kez daha netleşti. İlhan Taşçı, Sözcü’nün “Atatkürk” ifadesine sesini çıkarmadı, herhangi bir tepki vermedi adeta süt dökmüş kediye döndü. RTÜK olarak Sözcü’ye herhangi bir ceza verme ihtimalleri olmasa dahi, Taşçı’nın en azından sosyal medya hesabından bir paylaşım yapması ve söz konusu hatayı kınaması bekleniyordu.

Başörtüsü ve imam hatip karşıtı

İlhan Taşçı, yıllar önce Cumhuriyet gazetesinde muhabirlik yaptı. Muhabirliği döneminde İslam’a ve özellikle başörtüsüne karşı tutumuyla dikkat çeken Taşçı, dini değerlerimize saldırdığı birçok habere imza attı.