Ataşehir'den ilk sonuçlar geldi! İşte rakamlar... 19:15'te YSK'nın yasağı kaldırılmasıyla İstanbul Ataşehir'den ilk sonuçlar gelmeye başladı.

İstanbul Ataşehir'de yüzde 7 oranında açılan sandık bulunuyor. 19:46'da gelen sonuçlara göre İsmail Erdem yüzde 50 Battal İlgezdi yüzde 47.

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