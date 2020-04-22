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Aktüel

Ataşehir'deki yangında dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı

2020-04-22 17:01:17 -
Ataşehir'deki yangında dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı

İSTANBUL (AA) - Ataşehir'de üç katlı binanın giriş katında çıkan yangında dumandan etkilenen bir kadın hastaneye kaldırıldı.

İnönü Mahallesi Büyükdereboyu Sokak'taki üç katlı binanın giriş katında mutfakta unutulan yemekten dolayı yangın çıktı.

Daireyi dumanların kaplaması üzerine vatandaşlar, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü.

Evde dumandan etkilenen bir kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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