0553 313 94 23

Ataşehir’de su baskınlarına karşı dere yatağındaki barakalar yıkıldı

İstanbul’da etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle meydana gelen su baskınlarından vatandaşların olumsuz etkilenmemesi için harekete geçen Ataşehir Belediyesi, Kurbağalıdere’nin ilçede kalan kısmında bulunan ve dere yatağına yapılan barakaları yıktı.

27 Ağustos 2019 Salı 11:22
Ataşehir’de su baskınlarına karşı dere yatağındaki barakalar yıkıldı

İstanbul’da etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle meydana gelen su baskınlarından vatandaşların olumsuz etkilenmemesi için harekete geçen Ataşehir Belediyesi, Kurbağalıdere’nin ilçede kalan kısmında bulunan ve dere yatağına yapılan barakaları yıktı. Belediye ekipleri, bu barakalarda yaşayan vatandaşlara da uyarıda bulundu.Yıkım ise havadan görüntülendi.


Önceki hafta İstanbul’da etkili olan sağanak yağışlar, birçok noktada olumsuzluklara neden oldu. Taşan dere yatakları nedeniyle birçok vatandaşın bahçesi ve evi sular altında kalmış, ciddi maddi hasar oluşmuştu. İşte bu olumsuzlukların yaşanmaması için harekete geçen Ataşehir Belediyesi, Kurbağalıdere’nin ilçe sınırları içerisinde kalan kısmında, Örnek Mahallesi’nde bulunan dere yataklarındaki barakalarda kalan vatandaşları uyardı. Uzun süren çalışmalar sonucu, dere yataklarında bulunan barakaların yıkılması için harekete geçildi. Ataşehir Belediyesi Fen İşleri, Temizlik İşleri, Yapı Kontrol ve Zabıta müdürlüklerine bağlı personel ve iş makinelerinden oluşan ekipler, dere yatağında bulunan barakaların yıkımını gerçekleştirdi. Yıkım çalışmalarına polis ekipleri de destek verirken, yıkım anları İHA tarafından havadan görüntülendi.


Ataşehir Belediyesi yetkilileri, dere yatağında çevrenin daha temiz hale getirilmesi, kötü görüntülerin önüne geçilmesi ve vatandaşların yaşam standartlarının iyileştirilmesi amacıyla, dere yataklarında ve çevrelerinde bulunan baraka ve benzeri yapıların yıkımına devam edileceğinin altını çizdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 11:22
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da 8 Filistinliyi gözaltına aldı
    1. İsrail güçleri işgal altındaki Batı..
    2. Aydın Büyükşehir Mavi Bayraklı..
    3. Kuşadası Körfezi’nde 2 operasyonda 88..
    4. Kahramanmaraşlılar yöresel pazarı sevdi
    5. Hükümlü ve tutuklulara yönelik iş..
    6. Kuşadası’nda uyuşturucu operasyonu 3..
    7. Seçer: "Mersin’in her tarafından barış..
    8. Tarsus’un 50 yıllık ihtiyacını..
    9. Çanakkale merkezli FETÖ/PDY operasyonu
    10. FETÖ elebaşının şoförü örgütün hücre..
    11. 9 ayrı ülkeden Diyarbakır’a çıkarma
    12. Okul duvarına çarpan öğretmenler..
    13. İran Dışişleri Bakanı Zarif: Trump ve..
    14. İmamoğlu açıkladı! Taksi ve..
    15. Hükümlü ve tutuklulara kültür ve spor..
    16. Esed’in hedefi İdlib’de etnik temizlik
    17. Mut Kaymakamı Muammer Köken göreve..
    18. Yakacak olarak kullanılan fındık..
    19. Uzay kampı için 29 ülkenin uzay..
    20. Oksijen tüpü kazasında yaralanan işçi..
    Metin Külünk'ten kritik uyarı: Bunu hesabını asla veremezler
    Metin Külünk'ten kritik uyarı: Bunu hesabını asla veremezler
    Muharrem İnce'den HDP ziyaretinde özür gibi açıklama! 'Partim bir hata yaptı'
    Muharrem İnce'den HDP ziyaretinde özür gibi açıklama! 'Partim bir hata yaptı'
    Nihat Genç'ten Kemalistleri çıldırtacak sözler: Keşke bu eşcinsel gibi...
    Nihat Genç'ten Kemalistleri çıldırtacak sözler: Keşke bu eşcinsel gibi...
    Ezana küfretti Akit’i yasaklattı
    Ezana küfretti Akit’i yasaklattı
    Kulisleri hareketlendiren iddia: ABD, AK Parti'yi parçalamaya kararlı
    Kulisleri hareketlendiren iddia: ABD, AK Parti'yi parçalamaya kararlı

    Günün Karikatürü

    26 Ağustos 2019
    Eski MİT Müsteşar Yardımcısı Davutoğlu’na seslendi! ‘Açıklaman gerekir’
    Eski MİT Müsteşar Yardımcısı Davutoğlu’na seslendi! ‘Açıklaman gerekir’
    Cumhurbaşkanlığı danışmanlarından CHP'li Faik Öztrak’a zehir zemberek sözler!
    Cumhurbaşkanlığı danışmanlarından CHP'li Faik Öztrak’a zehir zemberek sözler!