Ataşehir'de öldürücü oyunlara karşı bilinçlenme semineri verildi!

Ataşehir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 5. ve 9. Sınıf öğrencilerine Bilişim ve Sosyal Medya Uzmanı Muhammet Binici tarafından Bilinçli Teknoloji kullanımı semineri verildi.

Toplamda 300 öğrenci ve 10 öğretmenin katıldığı seminer sonrası konuşan Muhammet Binici, "Teknoloji ve teknolojik aletler günden güne hayatımızda daha fazla hakimiyet kurmaya başladı. Özellikle gençlerimizin büyük bir kısmı zamanlarını teknolojik cihazlara ve sosyal ağlara bağımlı şekilde geçiriyor. Veliler sık sık çocuklarının cep telefonunu ellerinden bırakmadıklarını, bilgisayar oyunlarına bağlı olarak bilgisayar başında çok vakit geçirdiklerini her fırsatta dile getiriyor. Bazen de bu durumun tam tersi oluyor. Çocuklar Annem babam elinden telefonu, tableti bırakmıyor, onlar kitap okumuyor ki ben okuyayım şeklinde şikayetlerde bulunuyor. Zamanımızın çoğunu televizyon, bilgisayar, cep telefonu vb. cihazlar ile geçir hale geldik. Yanlış teknoloji kullanımı ve teknoloji bağımlılığı çocuklarımız ve gençlerimizde dikkat dağınıklığı, şiddet eğilimi ve davranış problemlerini de beraberinde getiriyor. Getirmekle kalmıyor bu durum günden güne durdurulamayacak bir hızla da artıyor" dedi.

Seminerde, öğrencilere teknolojinin ne olduğu anlatılırken teknolojik cihazların ve sosyal medyanın doğru kullanımı, internetten edinilen bilgilerin güvenilirliğini kontrol etme ve doğru bilgiye nasıl ulaşılır konuları anlatıldı.

Bakanlığın takibe aldığı filmler deşifre edildi

Gençlik ve Spor Bakanlığının mercek altına aldığı sıkıntılı çizgi filmler, filmler, bilgisayar oyunları gösterilerek bu mecralardaki algılar deşifre edildi. 3T 1B (Telefon,Tablet,Televizyon ve Bilgisayar) ile beyinlerinin nasıl kodlandığı, sosyal medya, ve İnternet deki algılar ve algı yöntemleriyle zihinlere nasıl farklı mesajların yerleştirilerek ele geçirildiği hususunda farkındalığı arttıracak bilgiler paylaşıldı.

Konferasnlar devam edecek

Ataşehir Kız Anadolu Imam Hatip Lisesi 5. ve 9. Sınıf öğrencilerinin, öğretmenlerinin yer aldığı seminerlere veliler de dahil edilecek.