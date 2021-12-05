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Yerel Ataşehir'de kumar operasyonu
Yerel

Ataşehir'de kumar operasyonu

İstanbul Ataşehir'de kumar operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-12-05 12:46:00 - 2021-12-05 12:48:50
Ataşehir'de kumar operasyonu

Ataşehir'de kumar oynatılan iş yerine düzenlenen operasyonda, 5 kişi yakalandı.

Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu İçerenköy'de bir iş yerinde kumar oynatıldığını tespit etti.

Fiziki takip başlatan ekipler, söz konusu adresten çıkan 2 kişiyi gözaltına aldı. İş yerinde yapılan aramalarda sanal tombala oyunu için kullanıldığı belirlenen 10 adet dizüstü bilgisayara el konuldu. Operasyonda iş yeri sorumlusu Ş.A. ve 2 kişi daha yakalandı.

Ş.A'ya "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem yapılırken diğer 4 şüpheliye Kabahatler Kanunu kapsamında para cezası kesildi.

Ataşehir Belediyesi zabıta ekipleri de iş yerini mühürledi.

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