Ataşehir'de korkutan yangın
İstanbul Ataşehir'de faaliyet yürüten bir restoranda yangın çıktı. Ağır hasara neden olan yangın, ekiplerin uzun müdahalesi sonucu söndürüldü.06 Eylül 2019 Cuma 08:54
İstanbul Ataşehir'de, 3 katlı kafe ve restoranda çıkan yangın ağır hasara neden oldu.
Alt katında nargile kafe, üst katlarında lokanta ve konser salonu bulunan Barbaros Mahallesi Halk Caddesi'ndeki 3 katlı binada yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu alevler söndürüldü.
Kullanılamaz hale geldi
Yangında binanın birinci ve ikinci katı tamamen kullanılamaz hale geldi.
YORUM YAZ