Ataşehir'de korkutan yangın İstanbul Ataşehir'de faaliyet yürüten bir restoranda yangın çıktı. Ağır hasara neden olan yangın, ekiplerin uzun müdahalesi sonucu söndürüldü.

İstanbul Ataşehir'de, 3 katlı kafe ve restoranda çıkan yangın ağır hasara neden oldu. Alt katında nargile kafe, üst katlarında lokanta ve konser salonu bulunan Barbaros Mahallesi Halk Caddesi'ndeki 3 katlı binada yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu alevler söndürüldü. Kullanılamaz hale geldi Yangında binanın birinci ve ikinci katı tamamen kullanılamaz hale geldi.

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