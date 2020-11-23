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Aktüel Ataşehir'de kaçak sigara operasyonu
Aktüel

Ataşehir'de kaçak sigara operasyonu

Yeniakit Publisher
2020-11-23 21:47:34 -
Ataşehir'de kaçak sigara operasyonu

İSTANBUL (AA) - Ataşehir'de düzenlenen kaçak sigara operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri il genelindeki okul çevrelerinde çocuklara yönelik makaron dal sigara satışı yapan ve tablacı diye tabir edilen kişiler ile kaçak tütün ve makaron temin eden şahıslara yönelik çalışma başlattı.

Çalışmalar sonucu Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki bir depoda kaçak ürünlerin saklandığı belirlendi.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, aramalarda 2 bin kilogram satışa hazır halde bandrolsüz kaçak tütün, 789 koli içerisinde toplamda 7 milyon 845 bin adet satışa hazır halde bandrolsüz kaçak boş makaron ele geçirdi.

Operasyonda İbrahim A., Kamuran A. ve Çetin H. gözaltına alındı

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