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Gündem Ataşehir'de, İETT otobüsleri kaza yaptı
Gündem

Ataşehir'de, İETT otobüsleri kaza yaptı

Aniden yola fırlayan köpeğe çarpmamak için ani fren yapan İETT otobüsüne, arkadan gelen otobüs çarptı. Kazada bir yolcu, hafif şekilde yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-07-08 10:53:00 -
Ataşehir'de, İETT otobüsleri kaza yaptı

İstanbul’da, Ataşehir’e bağlı Ferhatpaşa Mahallesi Üsküdar Caddesi üzerinde seyir halinde olan İETT otobüsü, saat 08.30 sıralarında, önüne fırlayan köpeğe çarpmamak için fren yapınca kaza meydana geldi.

O esnada arkada olan başka bir İETT otobüsü, fren yapan otobüse arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisi ile yolculardan biri hafif bir şekilde yaralandı.

Ekipler sevk edildi İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hastaneye kaldırılan yolcunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

“Köpeğe çarpmamak için ani fren yapıyor”

DHA’nın haberine göre; kazayı gören Zeynel Abidin Yılmaz, "Öndeki araç, durağa yanaşmak isterken aniden önüne köpek çıkıyor. Köpeğe çarpmamak için ani fren yapıyor. Arkadan otobüste duramayıp öndeki otobüse vuruyor. 1 yolcu hafif yaralandı. Tedbir amaçlı hastaneye götürüldü, durumu iyi.” dedi.

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