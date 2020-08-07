  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Ataşehir'de evde çıkan yangın söndürüldü

Duman nedeniyle binada mahsur kalan kişiler, itfaiye merdiveniyle tahliye edildi

Yeniakit Publisher
2020-08-07 01:29:01 -
Ataşehir'de evde çıkan yangın söndürüldü

İSTANBUL (AA) - Ataşehir'de apartmanın birinci katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İçerenköy Mahallesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesi'nde bir apartmanın birinci katında, elektrik kontağından yangın çıktı.

Durumun bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Duman nedeniyle binada mahsur kalan kişiler, itfaiye merdiveniyle tahliye edildi.

Tahliye edilen 5 kişinin olay yerinde müdahalesi yapılırken 4'ü ise ambulansla çevredeki hastanelere götürüldü.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Alıcılar dikkatli olsun! Altının neden yükseldiği belli oldu
Ekonomi

Alıcılar dikkatli olsun! Altının neden yükseldiği belli oldu

Altın fiyatları rekor kırdı. Altının değer kazanmasında yatırımcılar tarafından güvenli liman olarak görülmesi büyük rol oynuyor. Aynı zaman..
Hintli kadın defnedildikten 6 gün sonra ortaya çıktı
Dünya

Hintli kadın defnedildikten 6 gün sonra ortaya çıktı

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde defnedilen bir kadın 6 gün sonra 'Ben hayattayım' diyerek ortaya çıktı.
Bu anket CHP Genel Merkezinde şok etkisi oluşturacak
Siyaset

Bu anket CHP Genel Merkezinde şok etkisi oluşturacak

Ada Araştırma Şirketi, CHP'den ayrılarak yeni parti kuracağı konuşulan eski milletvekili Muharrem İnce’ye CHP seçmenin yüzde 30’unun oy veri..
Satılık 2011 model Volkswagen Polo
Satılık 2011 model Volkswagen Polo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı