Ataşehir'de 17 katlı iş merkezinde dev yangın
İstanbul Ataşehir'de 17 katlı iş merkezinin dış cephesinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmadı.
İstanbul Ataşehir'de 17 katlı iş merkezinin dış cephesinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmadı.
İstanbul'un Ataşehir ilçesi Küçükbakkalköy Ali Ay Sokak'taki 17 katlı binanın dış cephesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Çevre ilçelerin de itfaiye ekiplerinin destek verdiği yangın kontrol altına alındı.
Yangında ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmadı.
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