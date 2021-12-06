  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam Ataşehir D-100 Karayolu ne zaman trafiğe açılacak?
Yaşam

Ataşehir D-100 Karayolu ne zaman trafiğe açılacak?

İstanbul Ataşehir D-100 Karayolu'nda 30 gün sürecek alt geçit çalışması sebebiyle Kadıköy istikameti trafiğe kapatıldı. Pek çok kişi ise D-100 Karayolu'nun ne zaman açılacağını araştırmaya başladı. Peki, Ataşehir D-100 çalışma ne zaman bitecek?

Yeniakit Publisher
2021-12-06 11:10:00 -
Ataşehir D-100 Karayolu ne zaman trafiğe açılacak?

İstanbul Ataşehir D-100 karayolunda alt geçit çalışmaları nedeniyle Kadıköy istikameti trafiğe kapatıldı. Peki, çalışma ne zaman bitecek?

Ataşehir D-100 Karayolu ne zaman trafiğe açılacak?

İstanbul Ataşehir D-100 Karayolu'nda 30 gün sürecek alt geçit çalışması sebebiyle Kadıköy istikameti trafiğe kapatıldı. Ataşehir D-100 karayolu, Altıntepe mevkiinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin alt geçit çalışması nedeniyle 05.12.2021 tarihinden itibaren Trafik akışı Kartal- Kadıköy istikametinde 3 şerit olarak yan yola alındı. 1. etap çalışmasının 30 gün süreceği öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dikkat çeken iddia! 'Döviz ucuzlarsa da bu olur'
Ekonomi

Dikkat çeken iddia! 'Döviz ucuzlarsa da bu olur'

Yatırım uzmanı Cihat Çiçek, altın ve dolarla ilgili iddialarını açıkladı.

ABD'de son korona bilançosu açıklandı
Dünya

ABD'de son korona bilançosu açıklandı

ABD'de koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 504 artışla 788 bin 205'e ulaştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz ve dolar açıklaması
Ekonomi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz ve dolar açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Siirt’te gerçekleşen “Demokrasi Konuşmaları” programına katıldı. Erdoğan, "Burada meselenin dolar olmadığ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay