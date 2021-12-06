Ataşehir D-100 Karayolu ne zaman trafiğe açılacak?
İstanbul Ataşehir D-100 Karayolu'nda 30 gün sürecek alt geçit çalışması sebebiyle Kadıköy istikameti trafiğe kapatıldı. Pek çok kişi ise D-100 Karayolu'nun ne zaman açılacağını araştırmaya başladı. Peki, Ataşehir D-100 çalışma ne zaman bitecek?
İstanbul Ataşehir D-100 karayolunda alt geçit çalışmaları nedeniyle Kadıköy istikameti trafiğe kapatıldı. Peki, çalışma ne zaman bitecek?
Ataşehir D-100 Karayolu ne zaman trafiğe açılacak?
İstanbul Ataşehir D-100 Karayolu'nda 30 gün sürecek alt geçit çalışması sebebiyle Kadıköy istikameti trafiğe kapatıldı. Ataşehir D-100 karayolu, Altıntepe mevkiinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin alt geçit çalışması nedeniyle 05.12.2021 tarihinden itibaren Trafik akışı Kartal- Kadıköy istikametinde 3 şerit olarak yan yola alındı. 1. etap çalışmasının 30 gün süreceği öğrenildi.