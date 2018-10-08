Ataşehir Belediyesine son dakika operasyon! Belediye başkanı gözaltında mı?

CHP’nin İstanbul Ataşehir Belediyesine son dakika operasyon yapıldı. “İhaleye fesat karıştırmak" ve "resmi belgede sahtecilik" suçundan 5 belediye çalışanı ile bir işadamını gözaltına aldı. Operasyonda Ataşehir Belediye Başkan Vekili İlhami Yılmaz’ın gözaltına alınmadığı öğrenildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, "ihaleye fesat karıştırmak" ve "resmi belgede sahtecilik" olaylarını gerçekleştirerek kamuyu zarara uğrattığı iddia edilen 5 Ataşehir Belediyesi çalışanı ve 1 iş adamı hakkında gözaltı kararı verdi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, konuya ilişkin düzenlediği eş zamanlı operasyonda, Ataşehir Belediyesi İhale Komisyonu'nda görevli 5 kişiyi gözaltına aldı. Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan bir iş adamı ise aranıyor. Şüphelilerin, doğrudan Anadolu Adliyesi'ne sevk edildikleri ve savcılık işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.