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Ataşehir Belediyesi'ne operasyon!

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, "İhaleye fesat karıştırmak" ve "resmi belgede sahtecilik" iddiasıyla 5 Ataşehir Belediyesi çalışanı hakkında kararı verdi.

08 Ekim 2018 Pazartesi 10:57
Ataşehir Belediyesi'ne operasyon!

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, "ihaleye fesat karıştırmak" ve "resmi belgede sahtecilik" olaylarını gerçekleştirerek kamuyu zarara uğrattığı iddia edilen 5 Ataşehir Belediyesi çalışanı ve 1 iş adamı hakkında gözaltı kararı verdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, konuya ilişkin düzenlediği eş zamanlı operasyonda, Ataşehir Belediyesi İhale Komisyonu'nda görevli 5 kişiyi gözaltına aldı.

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan bir iş adamı ise aranıyor. Şüphelilerin, doğrudan Anadolu Adliyesi'ne sevk edildikleri ve savcılık işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Haber Tarihi: 08 Ekim 2018 Pazartesi 10:57
  1. İstanbul
  2. Ataşehir Belediyesi

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