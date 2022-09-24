Atarlı Nevşin Mengü çıldırdı! Ulan kimse çözemedi de evinde sen mi çözdün pijamanla?

CHP yandaşı gazeteci Nevşin Mengü, Youtube yayını sırasında İran ve Rusya’daki gelişmelere dair “büyük oyun” yorumu yapanlara ateş püskürdü.

Mengü, kendi Youtube yayınında güncel geliştirmeleri değerlendirirken bilgiye dayanmayan jeopolitik yorumlara karşı sert ifadeler kullandı.

Her olayın arkasından "bunun araksında büyük oyun var" diye cümleye başlayanların aslında hiçbir şey bilmediklerini belirten Mengü, "Ulan kimse çözemedi de evinde sen mi çözdün pijamanla” ifadelerini kullandı.