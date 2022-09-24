  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Atarlı Nevşin Mengü çıldırdı! Ulan kimse çözemedi de evinde sen mi çözdün pijamanla?
Gündem

Atarlı Nevşin Mengü çıldırdı! Ulan kimse çözemedi de evinde sen mi çözdün pijamanla?

Atarlı tavırlarıyla tanınan CHP yandaşı gazeteci Nevşin Mengü, kendi yayınında, İran'daki olayları değerlendirirken çileden çıktı. Her olayda "Sen bilmiyorsun bunun arkasında büyük oyun var" diyenlere karşı Mengü açtı ağzını yumdu gözünü...

Yeniakit Publisher
2022-09-24 13:32:00 -
Atarlı Nevşin Mengü çıldırdı! Ulan kimse çözemedi de evinde sen mi çözdün pijamanla?

CHP yandaşı gazeteci Nevşin Mengü, Youtube yayını sırasında İran ve Rusya’daki gelişmelere dair “büyük oyun” yorumu yapanlara ateş püskürdü.

Mengü, kendi Youtube yayınında güncel geliştirmeleri değerlendirirken bilgiye dayanmayan jeopolitik yorumlara karşı sert ifadeler kullandı. 

Her olayın arkasından "bunun araksında büyük oyun var" diye cümleye başlayanların aslında hiçbir şey bilmediklerini belirten Mengü, "Ulan kimse çözemedi de evinde sen mi çözdün pijamanla” ifadelerini kullandı.

 

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23