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Gündem "Atarlı" Ece Üner'den simit yorumu: Siz yiyin
Gündem

"Atarlı" Ece Üner'den simit yorumu: Siz yiyin

Toplumun ahlakî yapısına darbe vurma konusunda diğerleriyle yarışan gündüz kuşağı programı geçtiğimiz günlerde final yapma kararı alan Ece Üner, sanatçı Hülya Avşar'ın ekonomiyle ilgili "Bu günler de geçecek. Gerekirse simit yiyeceğiz" açıklamasına tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-12-20 12:35:00 -
"Atarlı" Ece Üner'den simit yorumu: Siz yiyin

Toplumun ahlakî yapısına darbe vurma konusunda diğerleriyle yarışan gündüz kuşağı programı geçtiğimiz günlerde final yapma kararı alan Ece Üner, sanatçı Hülya Avşar'ın ekonomiyle ilgili "Bu günler de geçecek" çıkışını hazmedemedi. Avşar'ın "Gerekirse simit yiyeceğiz" açıklamasına tepki gösteren Üner, "Sanatçının çaresizliği sorgulayanı makbuldür" diyerek yine o bildik "Sanatçı muhalif olmalı" safsatasına bel bağladı. Ece Üner, Twitter hesabında "Gerekirse simit yenecek! Ye!” yersen.. Sanatçının kabullenilmiş çaresizlik tellallığı yapanı değil, o çaresizliği sorgulayanı makbuldür!" ifadelerine yer verdi. Öte yandan Burak Sergen'in eski eşi oyuncu Işıl Sergen de Avşar'ın açıklamasına karşı, "Bu kadar empati yoksunu ve üstüne yokluğun kötü taklidini yapıyor. Yalıdan konuşmak kolay.” dedi.

 

 

 

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Yorumlar

Vatandas

Boş ver kardeşim ondan bir cacık olmaz. O kendini gündemde tutmak için palavra sikiyor. Birak simit yemeyi birgün dayanmaz açlığa geberir. Aklınca akp ye yağcılık yapıyor gündeme gelip akp de biryerlere yamanmak için.
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Ahmet

Sende zıkkımın kökünü ye.
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