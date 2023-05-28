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Siyaset Ataol Behramoğlu'ndan yeni skandal! Erdoğan'a oy verenlere 'Varoş, köylü' yakıştırması
Siyaset

Ataol Behramoğlu'ndan yeni skandal! Erdoğan'a oy verenlere 'Varoş, köylü' yakıştırması

Yeniakit Publisher
2023-05-28 08:39:00 -
Ataol Behramoğlu'ndan yeni skandal! Erdoğan'a oy verenlere 'Varoş, köylü' yakıştırması

Daha önce kurban ibadetine ve başörtüsüne yaptığı absürt açıklamalar ile gündeme gelen Ataol Behramoğlu, şimdi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy veren kesimi köylü, kasabalı, varoş diyerek aşağıladı.

Daha önce başörtüsüne, kurban ibadetine dil uzatan hatta hükümet yetkililerine ipi gösterecek kadar ileri giden, milli ve manevi değerlerimize düşman açıklamalarıyla haber olabilen sözde aydın Ataol Behramoğlu Yüzyılın seçiminde de nefretini kustu.

ERDOĞAN'A OY VERENLERE AŞAĞILAYICI SÖZLER

7'li koalisyonun ortak adayı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na verilen oyları "aydınlanmış, bilinçli kent oyu" diye tanımlayan Behramoğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy verenleri aşağılayarak şu şekilde tanımladı;

Aydınlanmanın ulaşamadığı köylü, çıkarcı-tutucu kasabalı, yoksul-bilinçsiz varoş, bugün işi tıkırında Euro sahibi yurt dışındaki Türk, piyon olarak kullanılan mülteci ve parayla TC yurttaşlığı alan zengin- gerici Arap oyları Erdoğan’a; aydınlanmış, bilinçli kent oyu Bize, Bakalım!

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Yorumlar

Feti

Doğru soyluyor cunku kendi ermeni pici turkleri bu ermeni  istemiyor bununda vakti geldi yakinda ayit oldugu yere gonderiris

Alihan

Zavallı sair((!)
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