  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Suriye'nin petrol sahası! Deyrizor, PKK-SDG'den kurtarıldı Tası tarağı toplayıp kaçan YPG/SDG 'seferberlik' ilan etti Suudi Arabistan'dan Trump'a telefon: 'Sakın vurma!' Domuzlar diktatoryasının iflas beyannamesi! Londra'da çatırdayan sistemi itiraf etti Şehit ailesinin dramı devletin şefkat eliyle sona erdi Veysel çekil bir kenara, metresi gölgeleme! Sanal bahis baronu büyük şeytan Veysel Şahin'in paralarını mı aklıyorlar? Gazeteci Zafer Şahin gizli Ak Parti propagandası yapan CHP’li o belediye başkanının kim olduğunu açıkladı. Sanal kumar Türkiye'yi çökertiyor! Aşiretler Deyrizor'da doğalgaz ve petrol sahalarını ele geçirdi
Gündem “Atanamayan öğretmenler” sorunu nasıl çözülür? “Öncelik olarak…”
Gündem

“Atanamayan öğretmenler” sorunu nasıl çözülür? “Öncelik olarak…”

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
"Atanamayan öğretmenler" sorunu nasıl çözülür? "Öncelik olarak…"

Türk Eğitim Derneği Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu Üyesi Selçuk Pehlivanoğlu “Atanamayan öğretmenler varken her yıl binlerce yeni mezunla bu sorun çözülemez” dedi. Pehlivanoğlu “Başka bir fakülteden mezun olup ‘iş bulamazsam öğretmen olurum’ anlayışıyla formasyon alanlara değil, eğitim fakültesi mezunlarına öncelik verilmelidir” diye konuştu.

tv100'de Talat Atilla ile Memleket programının bu haftaki konuğu, Türk Eğitim Derneği Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu Üyesi Selçuk Pehlivanoğlu oldu. Programda atanamayan öğretmenler sorununa ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulunan Pehlivanoğlu, mevcut sistemin sürdürülemez olduğunu söyledi.

Geçen yıl 94 bin 222 kişinin formasyon aldığını hatırlatan Pehlivanoğlu, “Eğitim Fakülteleri öğretmen ihtiyacını temel alır ve eğitim yönetimi alanındaki gereksinimleri karşılar. Bu fakülteler yılda 40 bin mezunla akademisyen yetiştirmez, öğretmen yetiştirir” dedi.

 

Formasyon uygulamasının rekabeti artırdığını vurgulayan Pehlivanoğlu, “Bu çocuklara bu kadar fazla formasyon verip onlarca kişiyi yeniden rekabetin içine sokuyoruz. Hâlâ formasyon devam ediyor. Birinci yapılması gereken, formasyonu derhal kaldırmaktır” ifadelerini kullandı.

2024 yılında eğitim bilimleri oturumuna 475 bin 624 öğretmen adayının katıldığını belirten Pehlivanoğlu, “Herkes bir hayal ve umut peşinde. Ancak akademi de artık bu umudun önünü kesmiş durumda. Hayalsizlik, umutsuzluk, depresyon ve ciddi bir gelecek kaygısı oluştu” dedi.

 

Milli Eğitim Bakanı’nın “Yılda 6-8 bin atama yapabiliriz” açıklamasını hatırlatan Pehlivanoğlu, emeklilerin sayısının ortalama 4 bin civarından daha da azalmaya başladığını söyledi.

Çözüm önerilerini de paylaşan Pehlivanoğlu, “Bu çocuklara mikro krediyle yetkinlik kazandırmamız, gelecek planlamasını doğru yapmamız gerekiyor. Eğitim Fakültelerindeki kontenjanlar kısılmalı, öncelik bu fakülte mezunlarına verilmelidir” dedi.

 

Ders saatiyle çalışan öğretmenler yerine kadrolu atamaların yapılması gerektiğini belirten Pehlivanoğlu, “Başka bir fakülteden mezun olup ‘iş bulamazsam öğretmen olurum’ anlayışıyla formasyon alanlara değil, eğitim fakültesi mezunlarına öncelik verilmelidir” diye konuştu.

“Atanamayan öğretmenler varken her yıl binlerce yeni mezunla bu sorun çözülemez” diyen Pehlivanoğlu, “Eğitim hiçbir partinin değil, bir milletin meselesidir” ifadelerini kullandı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
O ilde fabrikalar çalıştıracak işçi bulamıyor! Hindistan’dan işçi getirdiler
Yerel

O ilde fabrikalar çalıştıracak işçi bulamıyor! Hindistan’dan işçi getirdiler

Kütahya’da fabrikalar çalıştıracak işçi bulamıyor. Kütahya Valisi Musa Işın, “Bazı firmalar köy köy dolaşarak, minibüslerle anons yaparak iş..
Gazeteci Fuat Uğur’dan Dilek İmamoğlu’na ‘Kul Hakkı’ Ayarı: ‘Biz sizin fonladığınız o gazeteci kılıklı şahıslardan değiliz’
Gündem

Gazeteci Fuat Uğur’dan Dilek İmamoğlu’na ‘Kul Hakkı’ Ayarı: ‘Biz sizin fonladığınız o gazeteci kılıklı şahıslardan değiliz’

Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu’nun, eşine yönelik yolsuzluk ve rüşvet iddialarını dile getiren gazetecileri "kul hakkı yemekle" suçla..
PYD Eş başkanı SDG’nin sürülmesini Türkiye’ye bağladı Suriye’yi Şam değil Türkiye yönetiyor
Gündem

PYD Eş başkanı SDG’nin sürülmesini Türkiye’ye bağladı Suriye’yi Şam değil Türkiye yönetiyor

İki gün önce Suriye’nin Halep’i Türkiye ile birlikte temizlediğini iddia eden PYD Eş Başkanı Xerib Hiso, bugün de canlı yayında Suriye’nin Ş..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23