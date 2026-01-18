“Atanamayan öğretmenler” sorunu nasıl çözülür? “Öncelik olarak…”

tv100'de Talat Atilla ile Memleket programının bu haftaki konuğu, Türk Eğitim Derneği Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu Üyesi Selçuk Pehlivanoğlu oldu. Programda atanamayan öğretmenler sorununa ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulunan Pehlivanoğlu, mevcut sistemin sürdürülemez olduğunu söyledi.

Geçen yıl 94 bin 222 kişinin formasyon aldığını hatırlatan Pehlivanoğlu, “Eğitim Fakülteleri öğretmen ihtiyacını temel alır ve eğitim yönetimi alanındaki gereksinimleri karşılar. Bu fakülteler yılda 40 bin mezunla akademisyen yetiştirmez, öğretmen yetiştirir” dedi.

Formasyon uygulamasının rekabeti artırdığını vurgulayan Pehlivanoğlu, “Bu çocuklara bu kadar fazla formasyon verip onlarca kişiyi yeniden rekabetin içine sokuyoruz. Hâlâ formasyon devam ediyor. Birinci yapılması gereken, formasyonu derhal kaldırmaktır” ifadelerini kullandı.

2024 yılında eğitim bilimleri oturumuna 475 bin 624 öğretmen adayının katıldığını belirten Pehlivanoğlu, “Herkes bir hayal ve umut peşinde. Ancak akademi de artık bu umudun önünü kesmiş durumda. Hayalsizlik, umutsuzluk, depresyon ve ciddi bir gelecek kaygısı oluştu” dedi.

Milli Eğitim Bakanı’nın “Yılda 6-8 bin atama yapabiliriz” açıklamasını hatırlatan Pehlivanoğlu, emeklilerin sayısının ortalama 4 bin civarından daha da azalmaya başladığını söyledi.

Çözüm önerilerini de paylaşan Pehlivanoğlu, “Bu çocuklara mikro krediyle yetkinlik kazandırmamız, gelecek planlamasını doğru yapmamız gerekiyor. Eğitim Fakültelerindeki kontenjanlar kısılmalı, öncelik bu fakülte mezunlarına verilmelidir” dedi.

Ders saatiyle çalışan öğretmenler yerine kadrolu atamaların yapılması gerektiğini belirten Pehlivanoğlu, “Başka bir fakülteden mezun olup ‘iş bulamazsam öğretmen olurum’ anlayışıyla formasyon alanlara değil, eğitim fakültesi mezunlarına öncelik verilmelidir” diye konuştu.

“Atanamayan öğretmenler varken her yıl binlerce yeni mezunla bu sorun çözülemez” diyen Pehlivanoğlu, “Eğitim hiçbir partinin değil, bir milletin meselesidir” ifadelerini kullandı.