0553 313 94 23

"Atambayev'in silahla karşılık vereceğini beklemiyorduk"

Kırgızistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı Orozbek Opumbayev:- "Atambayev'in silahla karşılık vereceğini beklemiyorduk"- "Atambayev'in taraftarları silahla, taşla, demir sopalarla karşılık verdi. Maalesef bu ev, bir ev değil. Bu bir kale, bir sığınak"- "Atambayev'in evine giren güvenlik görevlilerinde gerçek mermi yoktu. Bunu açıkça söylüyorum. Güvenlik görevlileri için bu bir silahlı baskın değildi. Sadece Atambayev'i zorla ifadeye getirmek maksadı taşıyordu"

08 Ağustos 2019 Perşembe 14:22
"Atambayev'in silahla karşılık vereceğini beklemiyorduk"

BİŞKEK (AA) - Kırgızistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı Orozbek Opumbayev, eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev'in evine düzenlenen gözaltı operasyonunda eski Cumhurbaşkanının silahla karşılık vereceğini beklemediklerini, güvenlik güçlerinin gerçek mermi kullanmadığını söyledi.

Meclis genel kurulu, dün Atambayev'in evine yapılan baskın sonrasında yaşananlar nedeniyle Meclis Başkanı Dastanbek Cumabekov'un başkanlığında olağanüstü toplandı.

Milli Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı Opumbayev, operasyona ilişkin meclis genel kurulunu bilgilendirdi.

Opumbayev, suç örgütü lideri Aziz Batukayev'in 2013'te yasa dışı olarak serbest bırakılmasıyla ilgili İçişleri Bakanlığının sürdürdüğü soruşturma kapsamında Milli Güvenlik Devlet Komitesinden Atambayev'in ifadesine başvurulması için zorla getirilme talebinde bulunulduğunu hatırlattı.

- "Atambayev'in silahla karşılık vereceğini beklemiyorduk"

İçişleri Bakanlığında soruşturmayı yürüten yetkilinin kararı ve talimatıyla Atambayev'in evine gittiklerini söyleyen Opumbayev, "Atambayev'in silahla karşılık vereceğini beklemiyorduk." dedi.

Opumbayev, eski Cumhurbaşkanının güvenlik güçlerine Dragunov keskin nişancı tüfeği ile ateş ettiğini dile getirerek, "Atambayev 1'i ağır, 6 güvenlik görevlisini yaraladı. Orada toplam 25 özel harekatçı yaralandı. Bir özel harekatçı yaşamını yitirdi. Ayrıca rehineler var." diye konuştu.

Atambayev destekçilerinin, güvenlik güçlerinin üzerindeki 26 pompalı tüfek, 14 Kalaşnikov ve 15 tabancayı ele geçirdiğini dile getirdi.

Opumbayev, eski Cumhurbaşkanının evinin yakınındaki milletvekillerinin, olayların daha da büyümemesi için araya girmesi üzerine operasyonun yarıda kesildiğini aktardı.

- "Atambayev'in evi bir kale, sığınak"

Opumbayev, teslim ol çağrılarına olumsuz yanıt veren Atambayev'in evinde özel hazırlanan bir bölümde saklandığını belirterek "Atambayev'in taraftarları silahla, taşla, demir sopalarla karşılık verdi. Maalesef bu ev, bir ev değil. Bu bir kale, bir sığınak." ifadelerini kullandı.

Opumbayev, şöyle devam etti:

"Atambayev'in evine giren güvenlik görevlilerinde gerçek mermi yoktu. Bunu açıkça söylüyorum. Güvenlik görevlileri için bu bir silahlı baskın değildi. Sadece Atambayev'i zorla ifadeye getirmek maksadı taşıyordu. Güvenlik güçleri sadece plastik mermi, ses bombası, cop, kalkan ve kaskla donatılmıştı. Atambayev'in evinin dışında ise tedbir amaçlı gerçek mermilerle donatılmış özel hareket timi hazır tutulmuştu."

- 1 güvenlik görevlisi öldü, emniyet müdürü komada

Atambayev ve destekçilerinin, güvenlik güçlerine sert şekilde karşılık verdiği operasyonda bir güvenlik görevlisi yaşamını yitirmiş, bölge emniyet müdürü başından aldığı darbeyle komaya girmişti.

Eski cumhurbaşkanının evinde 1,5 aydır nöbet tutan destekçileriyle güvenlik güçleri arasında çıkan arbedede 45 kişi yaralanmıştı.

Dünkü operasyona katılan 6 güvenlik görevlisi hala Atambayev tarafından rehin tutuluyor.

- Dokunulmazlığı 27 Haziran'da kaldırılmıştı

Atambayev'in dokunulmazlığı meclis tarafından 27 Haziran'da kaldırılmıştı.

Milli Güvenlik Devlet Komitesi özel harekat ekibi, mafya lideri Aziz Batukayev'in 2013'te yasa dışı olarak serbest bırakılmasıyla ilgili süren soruşturma kapsamında tanık sıfatıyla ifadesine başvurmak için Atambayev'in evine dün akşam saatlerinde operasyon düzenlemişti.

Atambayev, ülkeyi 2011-2017 yılları arasında yönetmişti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 14:22
  1. Almazbek Atambayev
  2. Kırgızistan
  3. Milli Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı Orozbek Opumbayev

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tutdere bu kez Kahta’da muhtarla buluştu
    1. Tutdere bu kez Kahta’da muhtarla..
    2. Burhaniye’de Yazlıkçılar Kazdağı..
    3. Başkan Işık’tan Kütahyalılar..
    4. Denizli'deki 6 büyüklüğünde deprem
    5. Burhaniye’de Beşiktaşlılar dünya..
    6. Uzman isimden kritik deprem uyarısı!..
    7. Atambayev'in evine ikinci operasyon!
    8. 18. Tonya Tereyağı Kültür ve Sanat..
    9. Hava Harp Okulu'ndaki darbe..
    10. Bitki odaklı beslenme küresel ısınmada..
    11. Bankacılık sektörünün kredi hacmi..
    12. Iphone kullanıcılarına kötü haber!..
    13. Doğaya salınan Mısır akbabasını..
    14. Şanlıurfa’da boş arazide erkek cesedi..
    15. 1 milyon lira hibe alan tesis incelendi
    16. Kırgızistan'da güvenlik güçleri, eski..
    17. İsmail Emrah Karayel, "Lavanta denince..
    18. BM uyardı: “İklim değişikliğini..
    19. Otel ismi kullanarak sahte rezervasyon..
    20. 5 aylık bebek meclisi karıştırdı!
    21. Kırıkkale’de 6 araçlı trafik kazası: 3..
    22. Denizli Bozkurt deprem son dakika..
    23. Denizli’deki deprem Afyonkarahisar’da..
    24. İzmir'de bayram tedbirleri
    25. Hindistan'daki seller
    26. Dağ yamacında mahsur kalan keçiyi AKUT..
    27. Muratpaşa’da sporun geleceği güvende
    28. Elazığ Belediyespor’da hazırlıklar..
    29. Muğla Kültür ve Turizm Müdürü..
    30. Denizli’de 6 büyüklüğünde deprem
    Bu uygulamaya dikkat! Yuva yıkıyor
    Bu uygulamaya dikkat! Yuva yıkıyor
    Mesele Kaz Dağları değil, emlak rantı
    Mesele Kaz Dağları değil, emlak rantı
    CHP'de bir torpil skandalı daha!
    CHP'de bir torpil skandalı daha!
    Trump'tan flaş açıklama: Onları koruyalım diye bize 900 milyon dolar ödediler
    Trump'tan flaş açıklama: Onları koruyalım diye bize 900 milyon dolar ödediler
    Trump'ın imzası sonrası Bolton'dan tehdit gibi açıklama!
    Trump'ın imzası sonrası Bolton'dan tehdit gibi açıklama!

    Günün Karikatürü

    08 Agustos 2019
    Başkan Erdoğan imzayı attı... Türkiye’nin 20 yıllık rüyası!
    Başkan Erdoğan imzayı attı... Türkiye’nin 20 yıllık rüyası!
    Meclis toplantısında hareketli anlar! CHP’li Yavaş’ın “Bütçe fazla verdi” açıklamasına terleten soru
    Meclis toplantısında hareketli anlar! CHP’li Yavaş’ın “Bütçe fazla verdi” açıklamasına terleten soru