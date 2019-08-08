0553 313 94 23

Atambayev'in evine düzenlenen silahlı operasyon yarıda kesildi

Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev, kendisini gözaltına almak için evine silahlı baskın düzenleyen güvenlik güçlerine teslim olmadı

08 Ağustos 2019 Perşembe 04:34
Atambayev'in evine düzenlenen silahlı operasyon yarıda kesildi

BİŞKEK (AA) - Kırgızistan'da yolsuzluk suçlamasıyla dokunulmazlığı kaldırılan eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev'i gözaltına almak için evine düzenlenen silahlı operasyon yarıda kesildi.

Çuy bölgesine bağlı Koy-Taş köyünde bulunan İçişleri Bakan Yardımcısı Kursan Asanov, AA muhabirine yaptığı açıklamada, polisin durumu kontrol ettiğini belirterek "Tüm bu yaşananlar diyalog yoluyla çözümlenecek. Şu anda bunun gayreti içindeyiz." diye konuştu.

- Güvenlik görevlileri operasyonu yarıda kesti

Atambayev, kendisini gözaltına almak için evine silahlı baskın düzenleyen güvenlik güçlerine teslim olmadı. Milli Güvenlik Devlet Komitesi özel harekat ekibi ve iç kuvvetler birlikleri, operasyonu yarıda keserek Atambayev'in yaşadığı Koy-Taş köyünü terk etti. Koy-Taş köyüne giden karayolu üzerinde dört farklı alanda güvenlik kontrolünü sağlayan polisler otobüslerle taşındı.

Bu arada, Atambayev'in destekçisi olduklarını dile getiren yüzlerce genç, köyün girişinde ve çıkışında güvenlik tedbirlerini sürdüren polisle taşlı sopalı karşı karşıya geldi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Asanov, köyün girişinde toplanan gençlerin dağılmalarını talep etti. Gençler de Atambayev'in evine gitmelerine izin verilmesini, telefon ve internet sinyallerin sağlanmasını istedi.

Ayrıca, Koy-Taş köyünde bulunan ülkenin en büyük askeri kışlalardan çok sayıda zırhlı araç ve asker dolu kamyonun başkent Bişkek'e yöneldiği görüldü.

- Atambayev halka seslendi

Koy-Taş köyündeki evinden telefonla halka seslenen Atambayev, kendisine destek olanlara teşekkür etti. Polise yazılı ifade vermek istediğini bir kez daha yenileyen Atambayev, şöyle konuştu:

"Size büyük bir acıyla sesleniyorum. İktidar anayasayı ihlal ederek beni gözaltına almak istedi. Beni susturmak istedi. Akşam saatlerinde silahlarla geldiler. Önce plastik mermi daha sonra gerçek mermi kullandılar. Çok üzgünüm ve utanıyorum. Atambayev terörist değildir. Bana destek olmaya gelen vatandaşlar terörist değildir. İktidar kendi halkına kurşun yağdırdı. İktidara sesleniyorum. Durun."

- Operasyonda yaralı sayısı 45'e yükseldi

Sağlık Bakanlığının açıklamasında, Atambayev'in evine düzenlenen operasyon esnasında yaralananların sayısının 45'e yükseldiğini bildirildi. Bu kişilerin 22'sinin taş, 13'ünün plastik mermi, 4'ünün kurşun ve 6'sının ise düşme nedeniyle yaralandığı belirtildi.

Operasyon esnasında başından ağır yaralanan Çuy Bölge Emniyet Müdürü Samat Kurmankulov'un komaya girdiği ve durumunun ağır olduğu ifade edildi.

Ağır yaralanan 22 yaşındaki güvenlik görevlisinin ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği hatırlatıldı.

Yolsuzluk suçlamasıyla dokunulmazlığı kaldırılan Atambayev'i gözaltına almak için evine dün akşam saat 20.00'de operasyon başlatıldı.

Atambayev'in korumaları operasyonu başlatan güvenlik güçlerine karşılık verdi. Taraftarları ise Atambayev'in bulunduğu evi koruma altına aldı.

Güvenlik güçlerine Atambayev'i teslim etmeyen destekçileri, 6 güvenlik görevlisini de rehin tutmayı sürdürüyor. Bunun üzerine Atambayev'in evinde ve bölgede iletişim ve internetin yanı sıra sokak aydınlatmaları hariç evlerdeki elektrik kesildi.

Polis, Atambayev'in iktidarı döneminde mafya lideri Çeçen asıllı Aziz Batukayev'i yasalara aykırı bir şekilde serbest bırakılmasına yardımcı olduğunu düşünüyor.




Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 04:34
  1. Almazbek Atambayev
  2. baskın
  3. güvenlik güçleri
  4. Kırgızistan
  5. Koy-Taş
  6. operasyon

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Alevlerin içerisinde kalan güvercini itfaiyeciler kurtardı
    1. Alevlerin içerisinde kalan güvercini..
    2. Tayvan’da 6,4 büyüklüğünde deprem
    3. Bursa'da depo ve tekstil atölyesi yandı
    4. Venezuela hükümeti Barbados'taki..
    5. Atambayev'in evine düzenlenen silahlı..
    6. GÜNCELLEME - Antalya'da orman yangını
    7. GÜNCELLEME - Hakkari'de 3 PKK'lı..
    8. Hakkari'de 2 PKK'lı terörist etkisiz..
    9. Refuje çarpan araç takla atarak karşı..
    10. Cumhurbaşkanı Erdoğan Galatasaray’ı..
    11. Bakan Kasapoğlu: “Ankara’da, güzel bir..
    12. Antalya’da orman yangını
    13. İsrailli hakemden maç sonu iki kırmızı!
    14. Anket şirketinden bomba Davutoğlu ve..
    15. Antalya'da orman yangını
    16. Dünyaya ABD uyarısı yaptılar: Uzak durun
    17. TFF Süper Kupa maçının ardından
    18. Kırşehir kurban bayramı namazı saati..
    19. TFF Süper Kupa maçının ardından
    20. Mustafa Cengiz: “Adil, dürüst, hakça..
    21. Kırklareli kurban bayramı namazı 2019..
    22. Kırıkkale kurban bayramı namazı saat..
    23. Kırıkkale kurban bayramı namazı 2019
    24. Fatih Terim ve futbolculardan basın..
    25. Başkan Cengiz'den Falcao açıklaması
    26. Mehmet Altıparmak: “Futbolun adaleti..
    27. Kilis 2019 kurban bayramı namazı kaçta?
    28. Eminönü'nde yaşanan olayla ilgili..
    29. Kayseri kurban bayramı namazı kaçta?..
    30. ABD'de son 7 ayda yapılan toplu..
    Başkan Erdoğan imzayı attı... Türkiye’nin 20 yıllık rüyası!
    Başkan Erdoğan imzayı attı... Türkiye’nin 20 yıllık rüyası!
    İmran Khan uyardı: Tüm dünya acı çekecek
    İmran Khan uyardı: Tüm dünya acı çekecek
    Mesele Kaz Dağları değil, emlak rantı
    Mesele Kaz Dağları değil, emlak rantı
    Bakan duyurdu! HGK-84'ün TSK'ya teslimatı yapıldı
    Bakan duyurdu! HGK-84'ün TSK'ya teslimatı yapıldı
    CHP'de bir torpil skandalı daha!
    CHP'de bir torpil skandalı daha!

    Günün Karikatürü

    08 Agustos 2019
    ABD ya söz dinleyecek ya da susacak
    ABD ya söz dinleyecek ya da susacak
    Meclis toplantısında hareketli anlar! CHP’li Yavaş’ın “Bütçe fazla verdi” açıklamasına terleten soru
    Meclis toplantısında hareketli anlar! CHP’li Yavaş’ın “Bütçe fazla verdi” açıklamasına terleten soru