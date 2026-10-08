Atamalar merakla bekleniyordu! Trendyol Süper Lig’de 7. haftanın hakemleri açıklandı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler açıklandı.
Trendyol Süper Lig’de 7. hafta heyecanı yarın, 10 Ekim Cumartesi, 11 Ekim Pazar ve 12 Ekim Pazartesi oynanacak müsabakalarla yaşanacak. Söz konusu maçlarda görev yapacak hakemler Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) resmi sitesinden duyuruldu.
Süper Lig’de 7. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şu şekilde:
Yarın
20.00 Galatasaray - Kasımpaşa: Halil Umut Meler
10 Ekim Cumartesi
13.30 Gençlerbirliği - Amed Sportif Faaliyetler: Ümit Öztürk
16.00 Corendon Alanyaspor - Erzurumspor FK: Davut Dakul Çelik
16.00 Samsunspor - Trabzonspor: Oğuzhan Çakır
19.00 Çaykur Rizespor - Fenerbahçe: Ozan Ergün
11 Ekim Pazar
13.30 Konyaspor - İstanbul Başakşehir: Batuhan Kolak
16.00 Gaziantep FK - Çorum FK: Gürcan Hasova
19.00 Beşiktaş - Kocaelispor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
12 Ekim Pazartesi
20.00 Eyüpspor - Göztepe: Atilla Karaoğlan