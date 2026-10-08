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Spor Atamalar merakla bekleniyordu! Trendyol Süper Lig’de 7. haftanın hakemleri açıklandı
Spor

Atamalar merakla bekleniyordu! Trendyol Süper Lig’de 7. haftanın hakemleri açıklandı

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Atamalar merakla bekleniyordu! Trendyol Süper Lig’de 7. haftanın hakemleri açıklandı

Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler açıklandı.

Trendyol Süper Lig’de 7. hafta heyecanı yarın, 10 Ekim Cumartesi, 11 Ekim Pazar ve 12 Ekim Pazartesi oynanacak müsabakalarla yaşanacak. Söz konusu maçlarda görev yapacak hakemler Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) resmi sitesinden duyuruldu.

Süper Lig’de 7. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şu şekilde:

 

Yarın

20.00 Galatasaray - Kasımpaşa: Halil Umut Meler

10 Ekim Cumartesi

13.30 Gençlerbirliği - Amed Sportif Faaliyetler: Ümit Öztürk

16.00 Corendon Alanyaspor - Erzurumspor FK: Davut Dakul Çelik

16.00 Samsunspor - Trabzonspor: Oğuzhan Çakır

19.00 Çaykur Rizespor - Fenerbahçe: Ozan Ergün

 

11 Ekim Pazar

13.30 Konyaspor - İstanbul Başakşehir: Batuhan Kolak

16.00 Gaziantep FK - Çorum FK: Gürcan Hasova

19.00 Beşiktaş - Kocaelispor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

 

12 Ekim Pazartesi

20.00 Eyüpspor - Göztepe: Atilla Karaoğlan

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