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Gündem Atama kararları Resmi Gazete'de
Gündem

Atama kararları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanlığı tarafından çeşitli kurum ve kuruluşlara yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayımlanarak uygulamaya konuldu.

Yeniakit Publisher
2021-12-18 06:56:00 -
Atama kararları Resmi Gazete'de

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre; Danıştay Üyeliğine Esma Aksoy seçildi.

Cumhurbaşkanlığı kurullarına yeni üyeler

Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Üyeliğine Vedat Ali Tektaş, Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Üyeliğine Hüsnüye Erdoğan atandı. Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Başkanvekilliğine Prof. Dr. Vedat Işıkhan görevlendirilirken, Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Üyeliğine Prof. Dr. Recep Şentürk ve Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Üyeliğine Fazlı Kılıç atandı. 

Aile ve sosyal hizmetler bakanlığı'nda yapılan atamalar

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Zeliha Sağlam görevden alındı ve yerine Musa Şahin atandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda açık bulunan Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Cem Uraldı, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Hakan Ay, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğüne Mehmet Demircioğlu atandı. 

 

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