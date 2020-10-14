Atama kararları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan atama kararlarına göre Strateji ve Bütçe Müdürlüğü'nde boş kalan İSEDAK ve Uluslararası Kalkınma İşbirliği Genel Müdürlüğü'ne Genel Müdür Yardımcısı Fatih Ünlü atandı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda açılan Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü'ne Mustafa Özaşık atandı.

Dışişleri Bakanlığında açık bulunan kadroya Ramis Şen Amerika Genel Müdür Yardımcısı, Yusuf Turan Çetiner Araştırma Genel Müdür Yardımcısı, Deniz Erdoğan Barım Batı Afrika Genel Müdür Yardımcısı, Rauf Alp Denktaş Çok Taraflı Ekonomik İşler Genel Müdür Yardımcısı, Barış Kalkavan Denizcilik Genel Müdür Yardımcısı , Havacılık ve Sınır, Doğu Asya Genel Müdür Yardımcısı Korhan Kemik, Güney Asya Genel Müdür Yardımcısı Ufuk Gezer, Güvenlik ve İstihbarat Genel Müdür Yardımcısı Mesut Koç, İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik Genel Müdür Yardımcısı Cenk Uraz İşbirliği ve Gelişen 8 Ülke, Yönetim Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Akıntı. Yurtdışı Tanıtım Genel Müdür Yardımcılığına Umut Acar getirildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda boşalan Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Ahmet Besiz, spor danışmanlığına Abdullah Öztürk atandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Rize İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmail Hocaoğlu görevden alındı, yerine Esra Alemdaroğlu atandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Başmüfettişliğine Müfettiş Ayşegül Özkan getirildi.

Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne açılan Ankara Vakıflar Bölge Müdürlüğü görevine Ferhat Türkoğlu atandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kastamonu İl Müdürü Cafer Açıkel görevinden alındı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nda boşalan Yönetim Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Hüseyin Çumak ve Fuat Şimşek, Sanayi Genel Müdür Yardımcılarına Ali Murat Sürekli, Serkan Çelik ve Ömer Bilen atandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde açılan 2. Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürü, Mustafa Bulut, Menduh Dinler Mardin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ertuğrul Anbar Genel Müdür Yardımcılığı görevine atandı.

Burak Aykan, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne boşalan yönetim kurulu üyeliğine atandı.

İstanbul Atlas Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Batuhan Özay atandı.