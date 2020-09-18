Atama kararları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan atama kararlarına göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Uluslarası İş Gücü Genel Müdürlüğüne, aynı birimde Genel Müdür Yardımcısı olan Sadettin Akyıl getirildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürü Muhammet Ecel görevden alınırken, bu göreve Eyüp Karahan getirildi. Bakanlık bünyesinden bulunan Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğüne ise Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Mehrali Ecer atandı.

Atama kararları kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı Bayburt Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne Adem Köse, Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne Volkan Burak Mumcu, Gümüşhane Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne Mücahit Atalay, Gökhan Yavaşer Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Kırşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü. Numan Nafiz Şahin, Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne Mustafa Genç, Rize Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne Gürhan Yıldız atandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Artvin Orman Bölge Müdürlüğü Orman Genel Müdürlüğü Selim Gurbetoğlu, Adana Orman Bölge Müdürlüğü'ne Mahmut Yılmaz, Amasya Orman Bölge Müdürlüğü'ne Halil Oflu, Artvin Orman Bölge Müdürlüğü'ne Sinan Özkaya, Bolu Orman Bölge Müdürlüğüne Şaban Bıyıklı Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne. Enver Demirci, Erhan Çetinkaya, Denizli Orman Bölge Müdürlüğü'ne, Oktay Ayatav, Erzurum Orman Bölge Müdürlüğüne, Refik Ulusoy, Isparta Orman Bölge Müdürlüğü, Mustafa Koç, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü, Fahri Sönmezoğlu, Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü, Hakan Keskin Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü'ne, Kenan Akduman Mersin Orman Bölge Müdürlüğü'ne , Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü'ne Ziya Polat ve Trabzon'da Orman Bölge Müdürlüğü'ne Emin Yılmaz atandı.