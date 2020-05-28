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Aktüel

Atama kararları Resmi Gazete'de

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-28 08:29:00 -
Atama kararları Resmi Gazete'de

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açık bulunan iş müfettişliğine, yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren İş Müfettiş Yardımcısı Selahattin Cerrah atandı.

Tarım ve Orman Bakanlığında açık bulunan Amasya İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Zekeriya Şeker'in ataması yapılırken, Orman Genel Müdür Yardımcılığına Muğla Orman Bölge Müdürü Mehmet Çelik, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ise Yasin Yaprak getirildi.

Söz konusu atamalar 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince yapıldı.

 

 

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