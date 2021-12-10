Atalanta'yı deviren Villarrreal turu kaptı

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda grupların 6. ve son haftası, kötü hava koşulları nedeniyle bugüne ertelenen Atalanta-Villarreal maçıyla sona erdi.

Villarreal, deplasmanda rakibini 3. ve 51. dakikalarda Arnaut Danjuma, 42. dakikada Etienne Capoue'nun golleriyle 3-2 mağlup etti. Atalanta'da ise 71. dakikada Ruslan Malinovskyi ve 80. dakikada Duvan Zapata ağları sarstı.

Bu sonuçla Villarreal, 10 puanla F Grubu'nu ikinci sırada tamamladı ve son 16 turuna yükseldi. Atalanta ise grup üçüncüsü olarak yoluna UEFA Avrupa Ligi play-off turundan devam edecek.

Grubunu lider tamamlayan Ajax, Bayern Münih, Juventus, Liverpool, Lille, Manchester City, Manchester United ve Real Madrid, son 16 turu kuralarına seribaşı olarak katılacak.

Grup ikincileri Atletico Madrid, Benfica, Chelsea, Inter, Paris Saint-Germain, Salzburg, Sporting Lizbon ve Villarreal ise son 16 turunda mücadele edecek diğer takımlar olacak.