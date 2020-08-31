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Spor Atalanta'da 3 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
Spor

Atalanta'da 3 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Yeniakit Publisher
2020-08-31 19:25:31 -
Atalanta'da 3 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

ROMA (AA) - İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Atalanta, üç oyuncusunda yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rastlandığını bildirdi.

Kulübün açıklamasında, bugün yeni sezon hazırlıkları için takım tesislerinde bir araya gelen oyunculara daha önce Kovid-19 testi yapıldığı belirtildi.

Test sonuçları pozitif çıkan ancak herhangi bir belirti göstermeyen üç oyuncunun isimleri açıklanmazken, oyuncuların izolasyon altına alındığı ifade edildi.

Atalanta, geçen sezon ligde 98 gol atarak en golcü takım olurken, 2019-2020 sezonunu 78 puanla 3. sırada tamamlamıştı.


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