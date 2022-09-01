Atalanta-Torino maçı hangi kanalda CANLI İZLE
İtalya Serie A'nın 4.haftasında Atalanta ile Torino karşı karşıya gelecek. Futbolseverler ise maçın ne zaman oynanacağın hangi kanaldan naklen yayımlanacağını araştırmaya başları.
İtalya Serie A'da 4.hafta heyecanı sürüyor. Haftanın önemli maçlarından birinde Atalanta ile Torino karşılaşacak. Peki, maç ne zaman?
Atalanta-Torino maçı hangi kanalda CANLI İZLE
Atalanta ile Torino 1 Eylül Perşembe akşamı Gewiss Stadı'nda karşılaşacak. TSİ 21.45'te başlayacak maçı S Sport naklen yayımlayacak.
Atalanta-Torino muhtemel 11'ler
Atalanta: Musso, Okoli, Demiral, Toloi, Hateboer, De Roon, Koopmeiners, Maehle, Malinovskyi, Lookman, Zapata
Torino: Milinkovic-Savic, Schuurs, Buongiorno, Rodriguez, Singo, Ricci, Linetty, Aina, Radonjic, Vlasic, Sanabria