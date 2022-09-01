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Spor Atalanta-Torino maçı hangi kanalda CANLI İZLE
Spor

Atalanta-Torino maçı hangi kanalda CANLI İZLE

İtalya Serie A'nın 4.haftasında Atalanta ile Torino karşı karşıya gelecek. Futbolseverler ise maçın ne zaman oynanacağın hangi kanaldan naklen yayımlanacağını araştırmaya başları.

Yeniakit Publisher
2022-09-01 20:48:00 -
Atalanta-Torino maçı hangi kanalda CANLI İZLE

İtalya Serie A'da 4.hafta heyecanı sürüyor. Haftanın önemli maçlarından birinde Atalanta ile Torino karşılaşacak. Peki, maç ne zaman?

Atalanta-Torino maçı hangi kanalda CANLI İZLE

Atalanta ile Torino 1 Eylül Perşembe akşamı Gewiss Stadı'nda karşılaşacak. TSİ 21.45'te başlayacak maçı S Sport naklen yayımlayacak.

Atalanta-Torino muhtemel 11'ler

Atalanta: Musso, Okoli, Demiral, Toloi, Hateboer, De Roon, Koopmeiners, Maehle, Malinovskyi, Lookman, Zapata

Torino:  Milinkovic-Savic, Schuurs, Buongiorno, Rodriguez, Singo, Ricci, Linetty, Aina, Radonjic, Vlasic, Sanabria

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