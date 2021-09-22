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Spor Atalanta, Sassuolo engelini geçti
Spor

Atalanta, Sassuolo engelini geçti

İtalya Serie A'da top koşturan milli futbolculardan Merih Demiral’ın formasını giydiği Atalanta, milli oyuncular Mert Müldür ile Kaan Ayhan'ın takımı Sassuolo’yı 2-1'lik skorla yendi.

Yeniakit Publisher
2021-09-22 04:23:00 -
Atalanta, Sassuolo engelini geçti

Üç Türk oyuncunun da takımlarında ilk 11'de başlayıp, 90 dakikada sahada kaldığı mücadeleye ev sahibi ekip, Robin Gosens 3. dakikada golüyle hızlı giriş yaptı: 1-0.

37. dakikada Davide Zappacosta, Atalanta adına farkı 2'ye çıkardı: 2-0.

44. dakikada Sassuolo'da Domenico Berardi, farkı yeniden 1'e indirdi: 2-1.

İlk yarı bu skorla sona ererken, ikinci yarıda başka gol sesi çıkmayınca, Atalanta sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla Atalanta, puanını 10'a yükselterek maç fazlasıyla 4. basamağa çıktı.

Sassuolo ise bu sezonki 3. yenilgisini aldı ve 4 puanda kaldı.

Günün bir diğer maçında ise Bologna, konuk ettiği Genoa ile 2-2 berabere kaldı.

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