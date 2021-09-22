Atalanta, Sassuolo engelini geçti

Üç Türk oyuncunun da takımlarında ilk 11'de başlayıp, 90 dakikada sahada kaldığı mücadeleye ev sahibi ekip, Robin Gosens 3. dakikada golüyle hızlı giriş yaptı: 1-0.

37. dakikada Davide Zappacosta, Atalanta adına farkı 2'ye çıkardı: 2-0.

44. dakikada Sassuolo'da Domenico Berardi, farkı yeniden 1'e indirdi: 2-1.

İlk yarı bu skorla sona ererken, ikinci yarıda başka gol sesi çıkmayınca, Atalanta sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla Atalanta, puanını 10'a yükselterek maç fazlasıyla 4. basamağa çıktı.

Sassuolo ise bu sezonki 3. yenilgisini aldı ve 4 puanda kaldı.

Günün bir diğer maçında ise Bologna, konuk ettiği Genoa ile 2-2 berabere kaldı.