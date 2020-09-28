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Spor Atakaş Hatayspor'da yeni transfer Babajide David Akintola antrenmanlara başladı
Spor

Atakaş Hatayspor'da yeni transfer Babajide David Akintola antrenmanlara başladı

Yeniakit Publisher
2020-09-28 17:41:40 -
Atakaş Hatayspor'da yeni transfer Babajide David Akintola antrenmanlara başladı

HATAY (AA) - Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'da yeni transfer Babajide David Akintola, bireysel çalışmalara başladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, ''Danimarka Süper Lig ekiplerinden Midtjylland'dan kiralanan 24 yaşındaki Nijeryalı kanat oyuncumuz Babajide David Akintola, antrenörümüz Mehmet Kale gözetiminde bireysel çalışmalara başladı. Akintola, kendisine hazırlanan özel program çerçevesinde hazırlıklarını sürdürecek.'' ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan, takımın günü izinli geçirdiği belirtildi.

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