Atakaş Hatayspor'da yeni transfer Babajide David Akintola antrenmanlara başladı
HATAY (AA) - Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'da yeni transfer Babajide David Akintola, bireysel çalışmalara başladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, ''Danimarka Süper Lig ekiplerinden Midtjylland'dan kiralanan 24 yaşındaki Nijeryalı kanat oyuncumuz Babajide David Akintola, antrenörümüz Mehmet Kale gözetiminde bireysel çalışmalara başladı. Akintola, kendisine hazırlanan özel program çerçevesinde hazırlıklarını sürdürecek.'' ifadeleri kullanıldı.
Öte yandan, takımın günü izinli geçirdiği belirtildi.