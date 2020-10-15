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Spor Atakaş Hatayspor'da 3 futbolcunun daha Kovid-19 testi pozitif çıktı
Spor

Atakaş Hatayspor'da 3 futbolcunun daha Kovid-19 testi pozitif çıktı

Bordo-beyazlı ekipte, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı öncesi Kovid-19'lu futbolcu sayısı 6'ya yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-10-15 13:04:00 -
Atakaş Hatayspor'da 3 futbolcunun daha Kovid-19 testi pozitif çıktı

HATAY (AA) - Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'da 3 futbolcunun daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif sonuçlandığı duyuruldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kovid-19 testlerinde 3 futbolcumuzun daha sonuçları pozitif çıkmıştır. Erzurumspor maçı öncesi toplam 6 futbolcumuzun Kovid-19 test sonucu pozitif olmuştur." ifadeleri kullanıldı.


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