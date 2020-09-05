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Spor Atakaş Hatayspor, kaleci Munir Mohand Mohamedi'yi transfer etti
Spor

Atakaş Hatayspor, kaleci Munir Mohand Mohamedi'yi transfer etti

Yeniakit Publisher
2020-09-05 22:36:40 -
Atakaş Hatayspor, kaleci Munir Mohand Mohamedi'yi transfer etti

HATAY (AA) - Süper Lig'in yeni ekiplerinden Atakaş Hatayspor, kaleci Munir Mohand Mohamedi'yi kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, ''Kulübümüz geçtiğimiz sezon İspanya LaLiga 2 ekiplerinden Malaga Kulübünde forma giyen, kaleci Munir Mohand Mohamedi ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Osman Çalgın Tesisleri’nde düzenlenen imza törenine onursal başkanımız Lütfü Savaş, başkanımız Nihat Tazearslan ve teknik direktörümüz Ömer Erdoğan katıldı. Munir’e ve Atakaş Hatayspor’umuza hayırlı olsun.'' denildi.

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