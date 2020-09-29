Atakaş Hatayspor, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
HATAY (AA) - Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Bordo-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Futbolcular, kuvvet ve 5'e 2 dar alan çalışmasıyla antrenmanı tamamladı.
Atakaş Hatayspor, 4 Ekim Pazar günü saat 16.00'da deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak.