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Gündem ATAK helikopterinden müthiş haber
Gündem

ATAK helikopterinden müthiş haber

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre; Kara Kuvvetleri Komutanlığı 55'inci ATAK helikopterini envanterine aldı.

Yeniakit Publisher
2021-06-23 15:19:00 -
ATAK helikopterinden müthiş haber

Milli Savunma Bakanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığının bir adet T-129 ATAK helikopterini daha envanterine eklediğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Faz-2 konfigürasyona sahip bir T-129 ATAK helikopteri daha Kara Kuvvetleri Komutanlığımızın envanterine alındı. Böylece 55'inci ATAK helikopterimiz de envantere girmiş oldu." ifadelerine yer verildi.

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