ATAK helikopteri Birleşik Krallık'ta şov yapacak!
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) pazartesi günü Birleşik Krallık Farnborough Havacılık Fuarı’nda ürünlerini sergileyecek. İlk ihracatı Pakistan’a gerçekleştirilen T129 ATAK helikopteri Farnborough’da gösteri uçuşu yapacak.16 Temmuz 2018 Pazartesi 10:00
TAI fuarda açacağı şale öncelikle yeni logosunun uluslararası lansmanını gerçekleştirecek. Firmanın hedefinde ise 6 Eylül tarihinde ilk uçuşu planlanan T-625 Özgün Helikopterin tanıtımı olacak.
Diğer yandan İnsansız Hava Aracı ANKA fuarda yer alacak. Türk Hava Kuvvetleri’nin ihtiyaçları doğrultusunda tasarlanan jet eğitim ve hafif taarruz uçağı HÜRJET’in mock-up’ı ilk defa burada yer alacak.
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