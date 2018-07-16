ATAK helikopteri Birleşik Krallık'ta şov yapacak!

TAI fuarda açacağı şale öncelikle yeni logosunun uluslararası lansmanını gerçekleştirecek. Firmanın hedefinde ise 6 Eylül tarihinde ilk uçuşu planlanan T-625 Özgün Helikopterin tanıtımı olacak.

Diğer yandan İnsansız Hava Aracı ANKA fuarda yer alacak. Türk Hava Kuvvetleri’nin ihtiyaçları doğrultusunda tasarlanan jet eğitim ve hafif taarruz uçağı HÜRJET’in mock-up’ı ilk defa burada yer alacak.