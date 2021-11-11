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Teknoloji ATAK 2 projesinde heyecanlandıran gelişme! Erken uçacak
Teknoloji

ATAK 2 projesinde heyecanlandıran gelişme! Erken uçacak

TUSAŞ firması tarafından geliştirilen Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri T-929'un (ATAK-2) planlanandan daha erken uçacağı öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-11 19:27:00 - 2021-11-11 19:27:29

Bu yıl ikincisi düzenlenen "SAHA EXPO Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı"nda edinilen göre T929 Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri Projesinde (ATAK 2) kullanılacak motorlar için sözleşme yürürlüğe girdi.

Avans ödemesinin yapılmasıyla projede T0’ın başladığı belirtilirken Ukrayna’dan alınacak motorlar ile ATAK 2 prototipinin 2022’nin başlarında ilk uçuşunu gerçekleştirmesi planlanıyor. Bu çerçevede motorların daha erken bir tarihte teslim edileceği belirtildi.

14 adet TV-3117VMA-SBM1V turboşaft motoru kapsayan proje kapsamında aynı zamanda bazı parçaların Türkiye’de üretimi de söz konusu. TUSAŞ ile yapılan anlaşma bu opsiyonu da kapsıyor.

Türkiye’nin ilk "Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri" olan ATAK 2, ABD üretimi AH-64 Apache ile Rusya üretimi Mi-28 ile aynı sınıfta yer alıyor.

T-129 ATAK Taarruz ve Taktik Keşif Helikopteri'nden kazanılan teknolojik bilgi birikimi ve operasyonel tecrübe neticesinde, tamamen yerli ve milli imkanlar ile geliştirilecek "Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri" projesine, 22 Şubat 2019 tarihinde Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) arasında imzalanan anlaşmaya göre başlanmıştır.

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