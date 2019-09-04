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Ata Tohumu Projesi tanıtım toplantısı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli :- "Bu tohumlar, bu topraklardaki mührümüzdür, genlerimizdir. Bu tohumlar, özgünlüğümüz ve özgürlüğümüzdür"- "Türkiye'de sertifikalı tohum üretimi 2002'de 145 bin ton iken, 2018'de yüzde 630 artışla 1 milyon 59 bin tona ulaştı"

04 Eylül 2019 Çarşamba 13:31
Ata Tohumu Projesi tanıtım toplantısı

ANKARA (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ata Tohumu Projesi kapsamında üretilen yerli örneklere ilişkin, "Bu tohumlar, bu topraklardaki mührümüzdür, genlerimizdir. Bu tohumlar, özgünlüğümüz ve özgürlüğümüzdür." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin katılımıyla Ata Tohumu Projesi tanıtım toplantısı, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün (TİGEM) Polatlı Tarım İşletmesi'nde yapıldı.

Burada konuşan Pakdemirli, proje kapsamında bugüne dek, vatandaşlar tarafından bağışlanan binin üzerinde tohumun, genetik ve kimyasal tanımlamalarının yapıldığını belirterek, gerekli özellikleri taşıyan tohumların çoğaltıldığını söyledi.

Proje kapsamında 60 tona yakın ürün olduğuna işaret eden Pakdemirli, "Bu ürünler arasında Kandıra'nın sivri biberinden, Samsun'un köy salatalığına, Çorum'un 10 dilim kavunundan, Ayaş'ın beyaz bodur domatesine kadar 11 çeşit ürün bulunmaktadır." diye konuştu.

Pakdemirli, yerli tohumların yayımlanan yönetmelikle güvence altına alındığına dikkati çekerek, Ata Tohumu Projesinin önemini vurguladı.

Bakan Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Biz, bu proje için 'Ana Dolu'nun Ata Tohumları' dedik. Zira biliyoruz ki 'analar dolu' toprağımızın bizim olduğuna en büyük delil, işte bu ata tohumlarıdır. Bu tohumlar, bu topraklardaki mührümüzdür. Bu tohumlar, bu topraklardaki genlerimizdir. Bu tohumlar, farkımız ve markamızdır. Bu tohumlar, özgünlüğümüz ve özgürlüğümüzdür. Hasılı bu tohumlar, bu topraklardaki geçmişimiz ve geleceğimizdir."

"Türkiye'de sertifikalı tohum üretimi 2002'de 145 bin ton iken, 2018'de yüzde 630 artışla 1 milyon 59 bin tona ulaştı." diyen Pakdemirli, aynı dönemde sektördeki ithalatın 178 milyon dolara, ihracatın 152 milyon dolara ulaştığını aktardı. Pakdemirli, geçen yıl 85 ülkeye tohumluk ihracatı yapıldığını da belirtti.

Bu dönemde alan bazında tarımsal üretimin yerli tohumdan karşılanma oranın yüzde 80 olduğunu vurgulayan Pakdemirli, 93 milyon dolar sebze tohumu ithalatına karşılık, 583 milyon dolar yaş sebze ihracatı yapıldığını, alınan tohumları katma değerli ürünler haline çevirdiklerini kaydetti.

- "Tohum pazarında 8 kat artış"

Türkiye'de tohum pazarı büyüklüğünün 8 kat arttığının altını çizen Pakdemirli, "2002 yılında 120 milyon dolar olan sektörün pazar büyüklüğü, 2018 yılında yüzde 965 artarak 1,3 milyar dolara ulaşmıştır. Son on yılda, sertifikalı tohum kullanan çiftçilerimize ve üretici kuruluşlara 2 milyar liranın üzerinde destekleme ödemesi yaptık." dedi.

Bakan Pakdemirli, 3. Tarım Şurası'nın Türkiye'nin tarım ve orman vizyonunu oluşturacağını belirterek, "Herkesin fikri bizim için çok önemli. Tarım şurasında, ülkemizin bu alandaki tüm birikimini seferber ederek, bakanlığımızın kısa, orta ve uzun vadeli stratejileriyle 25 yıllık yol haritasını belirleyeceğiz. Bu ülkenin tarım-orman vizyonuna hep beraber değer katalım istiyoruz. Bu yüzden, şura boyunca, özellikle tarım ve orman konularında kimin fikri varsa bizlerle paylaşsın istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

TİGEM Genel Müdürü Ayşe Ayşin Işıkgece de temiz tohumun sağlıklı hayat zincirinin ilk halkası olduğuna işaret ederek, "Tohumlarımıza ne kadar sahip çıkarsak yeni nesillerin geleceği de o kadar garanti altına alınmış olur. Bu noktada vizyonumuz mevcut kaynaklarımıza hak ettikleri değeri vermek ve kayıt altına almaktır. Bu şuurla 2017'de başlatılan yerel tohum buluşmaları ile ilk adımları atılan Ata Tohumu Projesi ile nihayet çocukluğunuzdan kalan lezzetleri artık marketlerimizde tüketicimizle buluşturmaya başladık." ifadesini kullandı.


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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 13:31
  1. Emine Erdoğan
  2. Mirasımız Ata Tohumu
  3. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli

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