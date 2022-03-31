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Spor Ata sporunda Avrupa'ya diz çöktürdük
Spor

Ata sporunda Avrupa'ya diz çöktürdük

Milli güreşçimiz Feyzullah Aktürk, Avrupa Güreş Şampiyonası serbest stil 92 kilo finalinde Bulgar Ahmed Bataev'i 6-1 yenerek altın madalya kazandı.

Yeniakit Publisher
2022-03-31 07:13:00 -
Ata sporunda Avrupa'ya diz çöktürdük

Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 92 kiloda mücadele eden Feyzullah Aktürk final maçına çıktı.

Milli güreşçi, final maçında Bulgar Ahmed Sultanovich Bataev'i yenerek Avrupa şampiyonu oldu.

Türkiye'ye 100. Altın madalya

Avrupa Şampiyonaları tarihinde bugüne dek 99 altın madalya kazanan Türkiye, böylece 100'üncü altın madalyaya ulaştı.

Aktürk: "Gururluyum"

Maçın ardından büyük bir sevinç yaşayan Aktürk, "Bundan önceki abilerim ve ustalarım 99'a kadar getirdi, 100'üncü altın madalyayı almak bana nasip oldu. U23'te Avrupa şampiyonu olmuştum, burada da şampiyon olduğum için gururluyum. Biliyordum ki herkesin bana inancı vardı. Boşa çıkartmadığım için mutluyum" dedi.

Eroğlu: "Sporcularımız geri adım atmayacak"

Şampiyon Feyzullah Aktürk'ü kutlayan Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, "20 günde iki kez Avrupa şampiyonu olan aslan burada. Bunu yaşamak, görebilmek çok önemli. Feyzullah'ın yüreğine sağlık. Biz bir söz verdik, 'Sporcularımız geriye adım atmayacak' dedik. Sporcularıma ve ekibime teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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