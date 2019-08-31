Ata sporlarının en güzel kareleri ödüllendirildi Bursa'da 4. Türk Dünyası Ata Sporları Şenliği kapsamında düzenlenen Instagram Fotoğraf Yarışması’nda dereceye girenler ödüllerini Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın elinden aldı.

Hasan Ozan Bursa Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 4. Türk Dünyası Ata Sporları Şenliği kapsamında düzenlenen Instagram Fotoğraf Yarışması’nda dereceye giren eserler belirlendi. Yarışmanın birinci, ikinci ve üçüncüleri ile mansiyon alanlara ödüllerini veren Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Temmuz ayında gerçekleştirilen ve Keles-Kocayayla’da unutulmaz anlara sahne olan etkinliğin her geçen yıl kapsamını genişleterek yoluna devam edeceğini söyledi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.