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Ata sporlarının en güzel kareleri ödüllendirildi

Bursa'da 4. Türk Dünyası Ata Sporları Şenliği kapsamında düzenlenen Instagram Fotoğraf Yarışması’nda dereceye girenler ödüllerini Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın elinden aldı.

31 Ağustos 2019 Cumartesi 10:11
Ata sporlarının en güzel kareleri ödüllendirildi

 Hasan Ozan  Bursa 

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 4. Türk Dünyası Ata Sporları Şenliği kapsamında düzenlenen Instagram Fotoğraf Yarışması’nda dereceye giren eserler belirlendi. Yarışmanın birinci, ikinci ve üçüncüleri ile mansiyon alanlara ödüllerini veren Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Temmuz ayında gerçekleştirilen ve Keles-Kocayayla’da unutulmaz anlara sahne olan etkinliğin her geçen yıl kapsamını genişleterek yoluna devam edeceğini söyledi.

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Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 10:11
  1. Bursa Büyükşehir Belediyesi
  2. 4. Türk Dünyası Ata Sporları Şenliği
  3. Instagram Fotoğraf Yarışması
  4. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş

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