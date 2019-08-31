Ata sporlarının en güzel kareleri ödüllendirildi
Bursa'da 4. Türk Dünyası Ata Sporları Şenliği kapsamında düzenlenen Instagram Fotoğraf Yarışması’nda dereceye girenler ödüllerini Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın elinden aldı.31 Ağustos 2019 Cumartesi 10:11
Hasan Ozan Bursa
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 4. Türk Dünyası Ata Sporları Şenliği kapsamında düzenlenen Instagram Fotoğraf Yarışması’nda dereceye giren eserler belirlendi. Yarışmanın birinci, ikinci ve üçüncüleri ile mansiyon alanlara ödüllerini veren Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Temmuz ayında gerçekleştirilen ve Keles-Kocayayla’da unutulmaz anlara sahne olan etkinliğin her geçen yıl kapsamını genişleterek yoluna devam edeceğini söyledi.
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