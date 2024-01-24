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Medya ATA Partisi Genel Başkanı Namık Kemal Zeybek: İmam Hatipleri kapatacağız!
Medya

ATA Partisi Genel Başkanı Namık Kemal Zeybek: İmam Hatipleri kapatacağız!

Yeniakit Publisher
2024-01-24 12:01:00 - 2024-01-24 12:54:31

İmam hatip okullarını hedef alan eski Kültür Bakanı ve ATA Partisi Genel Başkanı Namık Kemal Zeybek, "Okullarda zorunlu din eğitimine karşıyız. İmam hatip okulları yanlıştır, onları kapatacağız meslek liselerine dönüştüreceğiz" ifadelerini kullandı.

CHP'ye yakınlığıyla bilinen TELE1'de Murat Taylan'ın sunduğu Söz Bizde isimli programın dün akşamki konukları, eski Kültür Bakanı ve ATA Partisi Genel Başkanı Namık Kemal Zeybek ve hukukçu Salim Şen oldu.

Programda, imam hatip liseleriyle ilgili tepki çeken ifadeler kullanıldı. Namık Kemal Zeybek, okullarda zorunlu din derslerine karşı olduklarını söyledi.

İmam hatip okullarını hedef aldı

İmam hatip okullarını hedef alan Zeybek, iktidar olmaları durumunda imam hatip okullarını kapatıp, meslek liselerine dönüştüreceklerini belirtti.

ATA Partisi Lideri, konuyla ilgili "Okullarda zorunlu din eğitimine karşıyız. İmam hatip okulları yanlıştır, onları kapatacağız meslek liselerine dönüştüreceğiz." dedi.

Namık Kemal Zeybek, daha sonra devletin din görevlisi yetiştirmemesi gerektiğini de sözlerine ekledi.
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"Devlet din adamı yetiştirmez"

Programda Namık Kemal Zeybek'in kullandığı ifadeler şöyle:

"Devlet eğitimle, kurumlarıyla ey yurttaşlarım din budur herkes böyle inanacak dememelidir. Dolayısıyla okullarda zorunlu din eğitimine karşıyız. Devlet din adamı yetiştirmez, hangi dinin din adamını yetiştireceksiniz? İmam hatip okulları yanlıştır, onları kapatacağız meslek liselerine dönüştüreceğiz."

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